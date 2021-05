Izložba 3D modela najljepših stećaka u BiH

SARAJEVO - Izložba 3D modela najljepših stećaka u Bosni i Hercegovini otvorena je danas u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u organizaciji Fondacije "Mak Dizdar", u okviru projekta "StećAR: Enhanced Vision of Stećak".

Projekat ima cilj mapirati nekropole stećaka, doprinijeti očuvanju, ali i modernizaciji kulturne baštine i ukazati na važnost očuvanja stećaka.

Realizuje se zahvaljujući podršci programa "Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative" (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ideja današnje izložbe je spajanje tradicionalnog i modernog, savremene tehnologije, 3D modeliranja, fotogrametrije i bh. kulturnog nasljeđa, koje je, uz to, veoma ugroženo i često teško pristupačno.

"Želimo da ponovo na tragu djela Maka Dizdara nastavimo sa ovakvim aktivnostima, jer je on kroz svoju poeziju na neki način učinio i više od same nauke, približio je srednjovjekovni period i kulturu ljudima, tako da svi mi danas osjećamo to kao nešto svoje, vlastito", rekao je Gorčin Dizdar, predstavnik Fondacije "Mak Dizdar", i dodao da se nada da će ovim izložbama građani, posebno mladi Bosne i Hercegovine, uvidjeti kolika je važnost stećaka i njihovog specifičnog umjetničkog izražaja.