Izložba “Iz nanine sehare” priča priču o ženi koja čuva tradiciju

SARAJEVO - Izložba Muzeja Sarajeva „Iz nanine sehare“, muzejske savjetnice Amre Madžarević otvorena je u Galeriji Opštine Novi Grad.

Riječ je o postavci koja pokazuje jedan tematski segment duhovne kulture Sarajeva, spajajući priče iz usmene predaje sa tradicijom i običajima bošnjačke kulture i baštine.

Muzejska savjetnica Amra Madžarević je koristila priče iz života svojih predaka sa predmetima iz Etnološke zbirke Muzeja Sarajeva tvoreći zanimljiv spoj materijalne građe sa nematerijalnim naslijeđem. Pisani dio toga narativa izložen je u Galeriji Opštine Novi Grad, dok će kulturno-umjetnički i dokumentaristički, koji prezentuje vrijedne eksponate Muzeja Sarajeva, biti izložen na svečanom otvaranju adaptirane Svrzine kuće.

Autorka izložbe Amra Madžarević na današnjem otvaranju je kazala da je inspiracija za ovu priču njeno djetinjstvo i njena nana. A kasnije i rad u MUzeju.

Ona je istakla da su žene koje su vijekovima stvarale svojim rukama u svom intomnom prostoru, čuvajući tradiciju ali i prihvatajući novo nesvjesno stvarale muzejske zbirke.

“Kad sam počela raditi u Muzeju shvatila sam da sve ono što sam vidjela kod svoje nane u sehari se nalazi i u našem muzeju. Da to priča priču o ženi dvadesetog stoljeća. O ženi koja je najviše vremena provodila u kući. Ali bez obzira na to prihvatala je sve što je u tom trenutku bilo moderno. Tako da imamo zanimnjive autentične predmete koje nemate nigdje. Izložba se sastoji od nekoliko cjelina. Jedna se zove „ Pismo“ i njom se željelo pokazati da žene nisu bile samo one koje su sjedile u kući i vezle. Nego da su bile i obrazovane, pismene i da su to koristile na pravi način iako nisu izalazile iz kuće”, kazala je Madžarević, dodavši da je izložba posvećena ženi, njenom intimnom okruženju, njenom intimnom prosoru, tokom dvadesetog vijeka.

Direktorica Muzeja Sarajeva, kustosica antropologinja Indira Kučuk-Sorguč kazala je da je ovu izložbu Muzej Sarajeva pripremio u saradnji s Opštinom Novi Grad. Ona je također istakla da je ovo prva u nizu izložbi koje će biti zajednički realizovane.

U prvom djelu izložbe je, kazala je Kučuk-Sorguč, na 13 panoa ispričana jedna autobiografska priča autorke izložbe, muzejske savjetnice Amre Madžarević

“Koja je dio ne samo njene baštine, baštine njenih predaka. Nego je dio cjelokupne baštine sarajevske regije, naše građanske kulture. Mi smo svi odgojeni na tim nekim pričama iz sehare”,podvukla je Indira Kučuk-Sorguč.

Izložbu posjetioci mogu pogledati svaki dan od 10 do 16 sati, do 1. avgusta, prenosi Fena.

