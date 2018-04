Izložba Milivoja Unkovića u Andrićgradu

ANDRIĆGRAD - Izložba "Put ka nebu" akademika Milivoja Unkovića biće otvorena u subotu, 14. aprila, s početkom u 19 časova u Galeriji Andrićevog instituta.

Zbirka vajarskih i slikarskih radova čini kompaktnu cjelinu 38. samostalne izložbe radova Milivoja Unkovića, inspirisane višedecenijskim istraživanjem univerzalnog odnosa čovjek - prostor - sudbina.

"Sinteza sveukupnih djela oblikuje onaj taktilni doživljaj univerzalnih ljudskih sudbina, kroz širok spektrum likovnih i tehnoloških rješenja, izložba Unkovićevih slika i skulptura je primer spektakla idejno-estetskog pluralizma saobraznog vrhunskoj paradigmi visoke moderne, saniranog u ravni prokrčenoj snagom stvaralačke volje homogene svesti autorske ličnosti. Ta paradigma ima dvostruku rezonansu, duboko u prošlosti i daleko u budućnosti", navodi Đorđe Kadijević u predgovoru kataloga.

Unković je rođen u Nevesinju 1944. godine, završio je Školu za primijenjene umjetnosti u Sarajevu, Akademiju likovnih umetnosti i postdiplomski studij u Beogradu. Od 1974. do 1992. radio je, u zvanju od asistenta do redovnog profesora, na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, bio je dugogodišnji šef Odsjeka slikarstva i postdiplomskih studija. Od 1992. do 2011. živi i stvara u Njemačkoj kao slobodni umjetnik, a 2011. godine vraća se u Banjaluku, gdje živi i stvara.

Dobitnik je sedamnaest stručnih i društvenih nagrada za svoj stvaralački opus. Član je Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.