Izložba Mirka Ilića "Licem u lice" otvorena u Banjaluci

​BANJALUKA - Nekonvencionalna retrospektivna izložba "Licem u lice" svjetski priznatog grafičkog dizajnera i ilustratora Mirka Ilića otvorena je u četvrtak naveče u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS).

U karijeri dužoj od 40 godina Ilić je radio plakate za brojne svjetske i domaće teatarske kuće, filmove, medije, a oslikavao je i omote albuma Arsena Dedića, "Prljavog kazališta", "Bijelog dugmeta", "Parnog valjka", "Novih fosila", Miše Kovača i brojnih drugih. "Ja kad uđem na ovakve izložbe ja vidim samo svoje greške. Mene je sram proći kroz ove plakate jer nedostaje mnogo stvari, ali je lijepa stvar u vezi s tim što mislim ako vidim te greške da još mogu napraviti nešto bolje. To je jedini način: ako nikad niste zadovoljni time što ste napravili za napraviti nešto bolje", rekao je Ilić na otvaranju izložbe. Poseban segment izložbe su stripovi iz dva ciklusa: jednog s početka karijere i drugog iz savremenog perioda. "Vratio sam se stripu nakon 40 godina jer sam imao osjećaj da imam nešto da kažem. Truditi se i raditi nešto iznova, a da ste davno izgubili bilo šta da kažete se ne isplati. Bolje je otići i raditi nešto drugo, pa se možda jednog dana vratiti", dodao je Ilić. On je rekao da plakati izgledaju jednostavno, ali da je proces dolaska do plakata 60 godina vježbanja. "Vrlo je jednostavno napraviti nešto iskomplicirano i nejasno, međutim to definitivno kod plakata nikome ne treba. Ako vi trebate pored plakata dovući stolicu, sjesti i analizirati šta plakat znači, on je definitivno loš. Proces rada od dobijanja narudžbe je uvijek drugačiji, ja ga smislim da bude drugačiji jer onda meni bude zanimljivije. Ako imate ustaljeni proces to znači da ćete dobiti ustaljene rezultate", jasan je Ilić. Izložbu je postavio kustos Marko Golub, uz pomoć Isidore Banjac i Nemanje Mićevića. "Ideja je neka vrsta suočavanja, jedna cjelina se bavi grafičkim dizajnom za pozorište, druga se bavi stripom i nosi naziv 'Mnogo buke ni oko čega' i 'Vertikalno i horizontalno'. Treća cjelina je neka vrsta remiksa radova iz svih faza njegove karijere, od polovice sedamdesetih godina do danas u svim područjima - strip, grafički dizajn, plakati, art direkcija, političke ilustracije, multimedija", rekao je Golub. Dodaje da su radovi posloženi tako da pričaju hronologiju posljednjih 124 godine ljudske istorije, od početka 20. vijeka. "To su radovi koji su bili naručeni i koji su ovdje poslužili kao jedna vrsta vizuelnih metafora da se ilustruju bitni trenuci, osobe, situacije. Mirko je tokom svoje karijere, naročito za novine i časopise, bio u prilici da direktno komentira neka važna politička zbivanja sukobe, ratove, skandale. Uspjeli smo kroz njegov rad ispričati priču o svim tim događajima, ali isto tako kontekstualizirajući ih analizirati neke karakteristične autorske postupke, dizajnerske odluke, interpretaciju", kazao je Golub. Sarita Vujković, direktor MSU RS, rekla je da im je za organizovanje ove izložbe bila jako značajna odlična saradnja sa Hrvatskim dizajnerskim društvom i sa Muzejom savremene i moderne umjetnosti iz Rijeke, koji im je ustupio veliki broj radova iz zbirke originalnih radova Ilića. "Ilić je postao naš značajan donator, zahvaljujući ovoj saradnji dobili smo na poklon brojne njegove radove, ali i veliku zbirku Miltona Glejzera, njegovog prijatelja i jednog od najznačajnijih američkih dizajnera", zaključila je Vujkovićeva.

