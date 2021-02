Izložba "Portreti i još ponešto" Ognjena Radumila u Banskom dvoru

U Malom izložbenom salonu Banskog dvora 11. februara (četvrtak) 2021. godine otvorena je izložba "Portreti i još ponešto" autora Ognjena Radumila.

Na otvaranju postavke govorili su urednik likovnog programa Banskog dvora Slobodan Vidović, akademska slikarka Nina Babić i direktor Banskog dvora Mladen Matović.

Skoro sve izložene slike nastale su u periodu izloacije zbog posljedica pandemije virusa korona. Radumilo je često na svom Facebook profilu radio lajv uključenja dok je slikao, kao i jednu onlajn izložbu.

"Кroz sve radove prožima se osjećanje samoće, izgubljenosti. Na početku nisam znao šta da radim, bilo je ograničeno kretanje. Onda sam shvatio da je to izlaz, da su to vrata, da je slikanje nešto što mene vodi napolje", kazao je Radumilo.

Obožava, kako kaže, filmove, knjige, muziku, tako da su mu inspiracija za nastanak ove postavke bili omiljeni pisci, glumci, a prije svega muzičari.

"Muzika i slikanje je za mene savršen spoj. Muzika je sve. Publici poručujem da dođe i uživa, kao što sam ja uživao dok sam stvarao. Ovo je skoro sve što imam u životu u smislu mog sistema funkcionisanja i volio bih da publika učestvuje u ovom mom procesu", dodao je Radumilo.

Lajv snimke na Facebook profilu i nastanak ovih djela pratila je i akademska slikarka Nina Babić.

"Gledajući Ogija dok slika, osjećala sam se smireno, on je pun neke romantične energije i lepršavosti. Na neki način možda smo mu svi malo pozitivno zavidjeli, jer dok je cijeli svijet bio u haosu, on je tako mirno sjedio i radio, nešto što najbolje zna i na najljepši način", kazala je Babićeva.

U ovom procesu slikanja portreta, objašnjava Babićeva, slikar je odstupio od klasičnog formata.

"On nije pristupio formatu kojem umjetnici pristupaju kada slikaju jedan porrtet. Imam osjećaj da svi ti naslikani ljudi baš kao i on žele da izađu iz formata. On ih je simbolično kroz format stavio u njegov svijet. Ti porterti nam se mogu učiniti lepršavim, ali oni su toliko slojeviti, od samih tehnika - kombinovane tehnike, akvarela i tuša, pa do one njegove lične slojevitosti, sve se to vidi na ovim radovima", naglašava Babićeva.

Izložba Ognjena Radumila biće otvorena mjesec dana, saopšteno je iz Banskog dvora.