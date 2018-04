Izložba "The Shape of Sound" u galeriji "Brodac"

SARAJEVO - U petak, 13. aprila, održano je otvaranje samostalne izložbe Vanje Solakovića pod nazivom "The Shape of Sound", u galeriji savremene umjetnosti "Brodac".

Samo otvaranje Izložbe "The Shape of Sound" je kombinacija umjetnikovih radova i muzičkog performansa.

Ljubitelji umjetnosti su imali priliku da uživaju u muzičko likovnoj atrakciji, te da i sami budu dio performansa i kreiranja zvuka. Inače, ključni koncept umjetnika je potraga za spiritualnošću i kosmičkim savršenstvom kroz zvuk i materiju, te ujedinjenje vizualnog i zvučnog.

Umjetnik je izložio odabranu kolekciju slika i skulptura koje su međusobno stilski povezane, a na otvaranju izložbe i kreiranjem eksperimentalnog zvuka u momentu, umjetnik je stvarao posebnu atmosferu koja je povezala prostor sa likovnim djelima.

Izložba je otvorena do 23. aprila za sve one koji nisu imali priliku do sada pogledati.

Vanja Solaković je rođen 08.11.1990. godine, u Sarajevu.

Završava osnovnu školu "Isak Samokovlija" 2005. godine, a zatim upisuje Srednju školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, odsjek tekstilni dizajn.

Nakon završetka srednje škole, 2009. godine, upisuje Likovnu Akademiju u Sarajevu, diplomira na odsjeku kiparstvo 2016 godine, te magistrira 2017 godine na istom odsjeku.

Vanja Solaković se bavi muzikom, performansom i mnogim drugim umjetničkim izražajima. Frontmen je sarajevske grupe Činčila sa kojom izvodi mnogobrojne koncerte i umjetničke performanse.

Na svoja djela, Vanja Solaković gleda, kao na dnevnik koji opisuje njegova unutrašnja stanja u datim momentima i životnim periodima.

Fotografije: Adnan Lingo

Kustosi izložbe: Tatjana Nikolić i Mak Hubjer