Izložba "To je bilo neko lepše i srećnije vreme" u Trebinju

TREBINJE - Foto-monografija i izložba fotografija "To je bilo neko lepše i srećnije vreme" autora Dragana Teodorovića Zeke predstavljena je u četvrtak uveče trebinjskoj publici u galeriji Kulturnog centra.

Postavka izložbe sadrži 24 crno-bijele fotografije na kojima je autor više od dvije decenije bilježio atmosferu, emocije i najzanimljivije momente na rok koncertima i festivalima u većim gradovima bivše Jugoslavije, ali i širom svijeta.

Duh osamdesetih godina prošlog vijeka, kada je jugoslovenska rok scena bila među vodećim na svijetu i kada je emocija koju stvara rok zvuk proizvodila spektakularno iskustvo i razmjenu energije između izvođača i publike, bio je inspiracija autoru za nastanak ove izložbe i foto-monografije.

"Kada sam osamdesetih godina počeo da radim sa grupama kao što su 'Zabranjeno pušenje', 'Crvena jabuka', 'Merlin' i ostalom sarajevskom školom, bili su dobri autori i dobre pjesme, proizvodili su emocije. To je ono što se vidi na ovim fotografijama koje sam ovdje izložio. Mislim da nam danas nedostaju dobri autori, čak i muzičari, i da se to vrijeme ne može vratiti. Sva dešavanja od devedesetih do danas pokazuju da ova knjiga ima opravdan naslov", naveo je Teodorović.

Monografija i izložba, kako dodaje, ipak nisu posvećene muzičarima, koji su na fotografijama u drugom planu, već publici.

Ispod fotografija, kaže autor, nije navodio koja je grupa, grad, zemlja ili godina u pitanju, već je sve posvećeno emotivnom susretu gledalaca s izvođačima.

"Zbog toga je izložba jedinstvena. Obično kada su koncerti u pitanju vidite fotografije kao 'iz publike'. Objekti su okrenuti ka bini, izvođačima, a ovdje je obrnuto. Imate ugao kao da ste vi na bini, gledate publiku. Vidite ta osjećanja da li neko plače ili se smije, veselje, uživanje - emocija koju primaju. To je ona emocija koje izvođači na sceni, koji tu energiju proizvode, primaju tokom nastupa od svoje publike", ističe Teodorović, dodajući da izložba prati knjigu i obrnuto.

Foto-monografija i izložba "To je bilo neko lepše i srećnije vreme" naslovljeni su po stihu Bore Đorđevića, koji je njegova grupa "Riblja čorba" snimila upravo osamdesetih godina prošlog vijeka na albumu "Ujed za dušu".

"I jeste bilo lepše i srećnije vreme. Nepotrebno je reći da je osamdesetih godina prošlog veka jugoslovenska rok scena bila praktično treća na svetu, odmah iza engleske i američke, predvođena velikim autorima, sjajnim instrumentalistima, autentičnim i značajnim bendovima… Dobri Zeko i njegova kamera svedoci su tog vremena i onoga što se dešavalo kasnije, a uspešno zadržalo duh osamdesetih", ističe Đorđević u zapisu u ovoj monografiji. Đorđević takođe naglašava da svirači i bendovi nisu glavna tema Teodorovićevih, kako kaže, briljantnih fotografija.

"Glavni junaci su oni koji tim ljudima na sceni daju svoju dušu, ljubav, snagu, suze - publika (ne volim taj izraz, zvuči potcenjivački). Bolje rečeno, Zeko slika ljude koji su važniji od samih izvođača, koji nesebično daju sebe bez rezerve, koji povratnom spregom prave koncert veličanstvenim događajem, dvočasovnom bajkom u kojoj se privremeno zaboravlja surova stvarnost koja nas okružuje", kaže Bora Đorđević.

Inače, Dragan Teodorović Zeko je Mostarac s kragujevačkom adresom i izlagao je na više samostalnih i zajedničkih izložbi fotografije u zemlji i inostranstvu: BiH, Srbija, Argentina, Italija, Češka, Poljska i Francuska.

Prije ove objavio je četiri foto-monografije: "Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra", "Time of the Gypsies", "Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra - 10 godina" i "Sibirski prozori". Teodorović kaže da i dalje ide na koncerte i bavi se ovom vrstom fotografije, a priprema novu foto-monografiju o "Bajagi i instruktorima", koja bi trebalo da ugleda svjetlost dana povodom četiri decenije postojanja ovog benda.

Zeko kaže da još samo u Argentini, gdje je posljednji put bio krajem oktobra prošle godine s Emirom Kusturicom, ljudi i danas na koncerte dolaze bez mobilnih telefona.

"Kada sam 1999. godine krenuo na turneje sa Kusturicom i 'No smoking orkestrom', Emir je nabavio jedan od prvih digitalnih fotoaparata, a već su počeli da se pojavljuju sajtovi. Pored tehničkih poslova od njega sam dobio i poseban zadatak da slikam koncerte", priča Teodorović, koji je tako zabilježio više od 800 njihovih nastupa širom svijeta.

Izložba fotografija "To je bilo neko lepše i srećnije vreme" Dragana Teodorovića Zeke biće otvorena do 9. maja u galeriji Kulturnog centra Trebinje.