Izložba "Tri tačke" u petak u banjalučkom Art klubu "Prostor"

BANJALUKA - Tri mlade umjetnice, Milica Kerezović, Zorana Milićević i Jelena Kukić, sa Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju, predstaviće instalaciju pod nazivom "Tri tačke" u banjalučkom Art klubu "Prostor" u petak s početkom u 19 časova.

"Tri tačke", po ideji navedenih umjetnica, simbol je koji u sebi nosi put beskraja, ne sluti na svršetak i konačnost.

"U svojoj konceptualnosti, koja je zasnivana na eksperimentalnom radu, umjetnice donose svoju filozofiju viđenja svijeta u tri potpuno različite forme. Samim tim, simbol baš te tri tačke, u ovom slučaju, nosi dvojako značenje. Prvo - put u beskraj, vječiti volšebni nesvršetak stvaralaštva, u traganju za novim izvorima i pobuđenjima, dok sa druge strane, svaka tačka simbolizuje jednu individuu", stoji u opisu izložbe.

S obzirom na tri veoma različite poetike kada se govori o radu, stoji dalje u opisu, jedina uporišna tačka između umjetnica jeste ona vremenska, tačka susreta i saputništva, kako u izrazu, tako i u savremeništvu.

"Moji radovi, u kojoj god formi oni bili, to su moji lični zapisi, poput crteža na zamagljenom staklu", kaže Zorana Milićević, koja svoju poetiku gradi inspirisana krugom i zaokruženošću.

Život po njoj jeste kružni ciklus, pa samim tim i njena umjetnost se bazira na malim kružnim pričama oslikanim, kako kaže, danom i životom.

Za razliku od radova Milićevićeve, koja će se u ovoj instalaciji baviti temom kruga, radovi Jelene Kukić govoriće o intimi.

"Intimu grade krupne misli o sitnim delima, tajne, ostvarene želje, a naročito one koje to nisu, još neotelotvorene ideje, požude, pa sve do načina na koji češljam kosu, skraćujem nokte, češem se, dodirujem, jedem jaje na oko, dok doručkujem tiho i zadovoljno", kaže Kukićeva o svom viđenju intime.

Govoreći o ovoj instalaciji, treća umjetnica Milica Kerezović kaže da se sama ideja za rad kod nje nadograđivala i mijenjala kroz istraživanje.

"Istraživanje je počelo u materijalu i u traženju oblika. Koristeći neke nelikovne materijale, kao što je prozirna najlonska folija, žica, konac i drugo, došla sam do zaključka da su to jako izražajna pomoćna sredstva u mojim radovima. Koristeći te materijale počinje moja igra", priča Kerezovićeva, zaključujući da izložbom u "Prostoru" tri koleginice sa akademije žele da njihovi radovi postanu dio ponovnog zajedničkog prostora.