Izložba "Umjetnost van okvira" Željke Paić u Banskom dvoru

Izložba "Umjetnost van okvira" akademske slikarke Željke Paić biće otvorena u utorak 12. oktobra u 19 časova u Velikom izložbenom salonu Banskog dvora.

Postavka će obuhvatiti radove nastale u periodu između 2016. i 2021. godine, a radi se o dvije serije slika.

Prva serija je inspirisana arhitekturom (arhislike) i apstraktnom geometrijom i bila je predstavljena u Londonu na TOAF 2017. i u Amsterdamu na Amsterdamskom sajmu umjetnosti 2019. godine.

Banjalučka publika nije imala priliku da vidi slike iz ovog serijala jer nisu bile izložene u našim kulturnim ustanovama nego samo u ateljeu Željke Paić u Kočićevoj ulici u Banjaluci.

Druga serija je nazvana "Okvir" i bavi se u bukvalnom i prenesom smislu okvirima/granicama. To znači da su slike uramljene ali su na ramovima vršene određene intervencije (sječenje, savijanje, "lomljenje") da bi samim tim one prenosile poruku o drugim vrstama granica koje nam društvo nameće ili ih sami sebi namećemo pa ih prevazilazimo.

Radovi iz serijala "Okvir" su bili predstavljeni prvo u Veneciji 2020. u galeriji "The Room Contemporary Art Space", a 2021. su predstavljeni u Njujorku u "Van der Plas" galeriji na izložbi "Vizuelna Kultura".

S obzirom da je 40% slika nastalih između 2016. i 2021. u privatnim kolekcijama širom svijeta, od Kalifornije do Južne Koreje, banjalučka publika će imati priliku da vidi radove koji su još uvijek kod autora i nekoliko djela iz privatne kolekcije.

U kritici, koju je pisao istoričar umjetnosti Siniša Vidaković, navodi da, njeni omotači slike postaju otvoreni enterijeri u kojima osmišljena fleksibilna polja korespondiraju sa međuprostorima otkrivajući postojanje stimulisane tenzije kojom ona disciplinovano gospodari.

"Sa lakoćom sliku i njen prostor rasklapa i sklapa. U momentima je dovodi u zonu mogućeg instalacionog doživljaja ili ambijentalne forme poznajući geštaldiške mogućnosti, u sferi vizuelnog dijaloga sa publikom. Uvođenjem novih materijala i poigravanjem sa obavezujućim okvirom slike i prostora u njoj, Paićeva na neki način kazuje i najavljuje da je uvijek spremna na eksperiment i istraživanje koje su test za njen dalji razvojni put. On bi se suštinski trebao bazirati na hiperrazličitosti kao konačnoj odrednici umjetničkog puta, a koristeći već poznata izražajna sredstva, što i jeste izazov koji prihvataju samo najjači", naveo je Vidaković.

Željka Paić je rođena u Prijedoru. Završava opšti smjer u Gimnaziji Sveti Sava u Prijedoru 2006. godine. Diplomirala arhitekturu na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banjaluci 2011. godine. Diplomirala je grafiku na Akademiji umetnosti u Banjaluci 2015. kao student generacije u klasi profseroca Gorice Miletić-Omčikus. Dobitnica nagrade "Zlatna značka" na Svečanoj akademiji Univerziteta u Banjaluci 2015. kao i nagrade Muzeja Kozara u Prijedoru za rad u oblasti grafike.

Od 2017. izlaže internacionalno i predstavlja svoj serijal slika inspirisan geometrijom i arhitekturom. Njene slike je objavio "The Guardian" u artiklu "Budućnost umjetnosti u slikama", potom "Art Aesthetics Magazine" u artiklu "Top 5 umjetnika na TOAF u Londonu" i "The World of Interiors Magazine" u umjetničkim impresijama. Njene slike su u kolekcijama u Francuskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, SAD, Izraelu, Kanadi, Hong Kongu, Singapuru, Južnoj Koreji, Belgiji, Holandiji.