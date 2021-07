Izložba "Žene humanitarke": Žene su veliki i bitni akteri humanitarne pomoći

Izložba fotografija "Žene humanitarke" biće otvorena za javnost od sutra u holu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, a u saradnji ove institucije i Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini.

Zvanično otvaranje izložbe nije zakazano. Postavka je dostupna za javnost sutra od početka radnog vremena NUB RS i tako će ostati sve do 9. septembra.

"Suočena sa nestabilnostima i krizama različite prirode koje nagrizaju društvo i dovode u opasnost međunarodnu stabilnost, francuska diplomatija naročito se ističe u humanitarnom radu, pomoći u razvoju i promociji jednakosti između muškaraca i žena. Ova izložba, predstavljena povodom Državne humanitarne konferencije, pod svjetla reflektora stavlja angažman žena u humanitarnom radu", stoji u opisu izložbe.

Česte dobitnice programa, koji se sprovode u mnogim zemljama, žene su veliki i bitni akteri humanitarne pomoći.

"Logističarke, zdravstvene radnice, medijatorice, predavačice, nositeljke projekata ili programa, deminerke... Suočene sa hitnim situacijama, spremne za kratke ili duge misije, ponekad životno ugrožene, žene rade u najranjivijim dijelovima planete. Ovom izložbom im se odaje počast", zaključeno je u opisu izložbe.

Milica Mijatović, viši asistent na Odsjeku za francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Banjaluci, u ime organizatora za "Nezavisne" kaže da sama postavka sadrži 21 fotografiju različitih svjetskih autora.

"Riječ je o izložbi fotografija. Tu je praktično 21 fotografija žena u različitim akcijama. Neke žene se vide kako njeguju oboljele, neke kako njeguju ranjene, a neke kako vrše obuke. Čak se prikazuju deminerke koje su u akciji, tako da je riječ o fotografijama sa terena", ističe Mijatovićeva.

Ona dodaje da ove fotografije prije svega spaja tematika.

"Fotografije spaja tematika, a autori su različiti. To je namjenski prikupljeno. Fotografije su nastale u periodu od 2015. do 2020. godine. Uz svaku fotografiju piše lokacija, godina i kratki opis same situacije, konkretno šta žene u tom dijelu rade. Nekim fotografisanim ženama su navedena samo imena bez prezimena, a za neke nije navedeno ništa", navodi Milica Mijatović.