Izložba djela Igora Bošnjaka "Budućnost se ponavlja više nego istorija" u Čačku

ČAČAK - Umetnička galerija "Nadežda Petrović" u Čačku i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS) predstaviće čačanskoj publici multimedijalni umjetnički projekat trebinjskog umjetnika Igora Bošnjaka "Budućnost se ponavlja više nego istorija" sutra sa početkom u 19 časova.

Riječ je o gostujućem projektu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, koji je i prijedlog ove institucije za Nacionalni paviljon na Venecijanskom bijenalu, zbog čega je prošle godine bio predstavljen u Muzeju, a u ovoj godini i u Kulturnom centru Trebinje.

Kako javljaju iz MSU RS, zajednička realizacija ovog projekta u Umjetničkoj galeriji "Nadežda Petrović" povezana je sa partnerstvom grada Trebinja u okviru prve Nacionalne prijestonice kulture Srbije zbog čega je ova saradnja, saopšteno je, na projektu još važnija.

"Izložba 'Budućnost se ponavlja više nego istorija' dio je programa 'Prestonica kulture Srbije - Čačak 2023' koja se predstavlja u okviru posebnog partnerstva 'grad-gost' - pod nazivom 'Na raskršću'. Grad Trebinje predstavljen je kroz tri segmenta: izložbom djela Igora Bošnjaka u Umjetničkoj galeriji 'Nadežda Petrović', izložbom Muzeja Hercegovine 'Tragom jedne vizije' u Narodnom muzeju Čačak, kao i međunarodnim koncertom klasične muzike 'Music & More SummerFest', koji će biti otvoren iste večeri, 4. avgusta, u Disovom amfiteatru na Moravi, s početkom od 20.30", saopšteno je iz MSU RS.

Izložba "Budućnost se ponavlja više nego istorija", dodaje se u saopštenju, predstavlja rad koji je rezultat višegodišnjeg umjetnikovog istraživanja započetog 2015. godine pod nazivom "Transformersi".

"Izložba prezentuje seriju video-radova i instalacija inspirisanih spomeničkim nasljeđem iz doba Jugoslavije (naročito spomenicima na Kozari i Sutjesci), kao i teorijom ruskog kosmizma, teorijom dronova i umjetnikovom interpretacijom ovih fenomena. Ovaj eklektični pristup u radu odlikuje se kombinacijom prepoznatljivih vizuelnih motiva i savremenih tehnologija koji u konačnici čine sintezu beskonačnih mogućnosti digitalnog i bezvremenog modernizma", javljeno je o izložbi.

Izložbom, javljaju u nastavku, umjetnik želi da postavi nekoliko pitanja o načinima kako danas gledamo spomenike NOB-a, šta nam oni predstavljaju u novom političkom kontekstu, kakav je odnos između spomenika i čovjeka, kao i odnos između spomenika i savremene tehnologije u umjetnosti danas.

"'Budućnost se ponavlja više nego istorija' Igora Bošnjaka je umjetnički projekat koji se kontinuirano razvija i nadograđuje, tako je za ovu priliku rad 'Sentience' obogaćen štampanim 3D modelima realizovanim u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom u Čačku", zaključeno je u saopštenju MSU RS, uz napomenu da je kustos izložbe Mladen Banjac, viši kustos ove institucije.

Igor Bošnjak rođen je 1981. godine u Sarajevu, a živi i radi u Trebinju. Stvara prvenstveno u oblasti videa, instalacije i fotografije. Zaposlen je na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju, trenutno u zvanju docenta. Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Trebinju 2005. godine, na Odsjeku za slikarstvo. Od 2007. do 2008. završio je interdisciplinarne master studije na Odsjeku teorija umetnosti i medija na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu.

Njegovi radovi izlagani su u: Whitechapel Gallery, London; Kunsthalle, Beč; New Cinema & Contemporary Art, Rencontres Internationales, Gaîté Lyrique & Palais de Tokyo, Pariz; Kunsthal Charlottenborg, Kopenhagen; Atopia Film & Video Kunst Gallery, Oslo; National Center for Contemporary Art & Moscow Museum of Modern Art, Moskva; Hong Kong Art Hall; CAM Kasorija, Contemporary Art Museum, Napulj; Kunst Museum, Bon; Agnes B. Foundation, Galerie du Jour, Pariz; Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad; Galleria d’ Arte Moderna Palazzo Forti, Verona; Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banjaluka; Point Ephemere, Pariz; Muzej moderne umjetnosti, Dubrovnik; Contemporary Music Centre, Dablin; MMC Kibla, Maribor; Espacio Center Canarias, Tenerifi; Fabbrica del Vapore, Milano; Center of Contemporary Art, Plovdiv; Budapest Art Fair Mucsarnok, Budimpešta; Tapetenwerk Halle C, Lajpcig; Musseo di Palazzo Poggi, Bolonja; Umjetnička galerija BiH, Sarajevo; Kulturni centar, Beograd, itd.