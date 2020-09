Izložba fotografija Aleksandra Čavića otvorena u Banjaluci

Izložba fotografija Aleksandra Čavića koja sadrži fotografije nastale u okviru projekta "Omnibus of young dramaturgs from EU and BIH", otvorena je večeras u Podrum sceni Banjalučkog studentskog pozorišta.

Riječ je o projektu koji se u potpunosti realizuje uz podršku Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini/Specijalnog predstavnika EU u BIH.

U periodu jula i avgusta 2020. godine u okviru projekata "Omnibusi mladih dramaturga iz EU i BIH" realizovano je ukupno dvadeset i sedam radionica na kojima je učestvovalo isto toliko mladih pisaca iz svih krajeva Evropske unije i Bosne i Hercegovine, kao i petnaest mladih glumaca - članova i saradnika Banjalučkog studentskog pozorišta.

"Veliko mi je zadovoljstvo što sam dio ovog projekta koji je jedinstven i drugačiji od svih ostalih koje sam do sada radio. Kako mladim piscima i glumcima, tako i meni, ovo je bio izazov, da za 20 minuta koliko je trajala radionica napravim fotografije koje će vjerodostojno prikazati scene na kojima su mladi pisci i glumci radili 24 sata i koje će biti predstavljene na ovoj izložbi", rekao je Čavić.

Njegova izložba obuhvata trideset i dvije fotografije nastale u periodu od 23. jula do 20. avgusta tekuće godine u Podrum sceni, a kao mladi glumci amateri na fotografijama se pojavljuju: Andrea Stojković, Katarina Arnaut, Una Radulović, Vladana Savić, Virdžinija Ugrčić, Jelena Stojaković, Miljana Orašanin, Mladen Erak, Miloš Azarić, Branko Lošić, Stefan Jarić, dvoje glumaca profesionalaca: Dragana Ilić i Anando Čenić, te učesnik prve radionice Adnan Selimović.

Izložba je koncipirana kao putujuća metafora zastave Evropske unije, tako da će pored Banjaluke priliku da je pogledaju imati i građani Jajca (Dom kulture u Jajcu), Novog Grada (Kulturno-obrazovni centar Novi Grad), Zenice (Bosansko narodno pozorište Zenica) i Sarajeva (Pozorište mladih Sarajevo) i to u okviru festivala: "Kestenburg Remainder", "Pozorišnih/Kazališnih igara u Jajcu", kao i "Juventafestu".

Prolog izložbe, odnosno jedan njegov segment već je prikazan građanima Jajca, a epilog izložbe biće u Banjaluci sve do 21. septembra 2020. godine kada je planiran završetak projekta "Omnibusi mladih dramaturga iz Evropske unije i Bosne i Hercegovine".