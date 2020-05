Izložba karikatura u Doboju

DOBOJ - Sve što su balkanski narodi radili tokom prethodna dva mjeseca borbe sa virusom korona našlo se na karikaturama dobojskog teologa Bojana Jokanovića, koji je vrijeme izolacije iskoristio za kreativan rad koji je predstavio izložbom u Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje, a koja je otvorena danas.

"Svaka nesreća, svaka nevolja u našem narodu budi jedan neobičan događaj, to je satira koja isplivava iz našeg naroda. Naš narod se uvijek u svim nevoljama, u svakakvim nedaćama branio smijehom... Ja sam kroz ovaj svoj serijal htio da pokažem mentalitet naših balkanskih naroda. U svakakvim prilikama, u svakoj nevolji iz ljudi ispliva i sve ono najbolje i najgore i to sam pokušao da predstavim", pojasnio je Bojan Jokanović. Postavku čini dvadesetak radova, koji su u očima posmatrača izazvali različite reakcije.

"Mene je nekako rastužila karikatura gomilanja toalet papira. To me podsjetilo na neke situacije kada smo imali poplave, ratove, najviše me ta pogodila, ali u negativnom smislu... Sve su one više tužne, asociraju na jednu tužnu pojavu, ne vidim ja ovdje nešto puno vesele atmosfere na karikaturama", iskren je Ljubomir Kaišarević.