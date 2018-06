Izložba koja je na trenutak smirila i usporila ljude

SARAJEVO - Želim muziku koja bi mi omogućila da kad sjednem na pola sata ili dva sata, u bilo koje doba, dovedem mozak u stanje za koje znam da dobro funkcioniše, kad mi to treba baš jer radim na nekom djelu ili pokušavam nešto dokučiti, riječi su Brajana Ina.

Zvijezda engleske vizuelne i muzičke umjetnosti gostovala je u Sarajevu, gdje je u srijedu veče u Historijskom muzeju BiH otvorena njegova izložba "77 Million Paintings".

Ino, koji je javnosti u BiH najpoznatiji kao producent pjesme "Miss Sarajevo", predstavio je pomenutu postavku širom svijeta i vidjelo ju je na desetine hiljada ljudi, ali što je najzanimljivije, svi oni su prisustvovali potpuno drugoj izložbi.

Kompjuterski program osmišljen za ovu svrhu generiše različite kombinacije audio i video sadržaja, stvarajući u svakom trenutku i za svakog posjetioca jedinstven umjetnički doživljaj. Slike koje se smjenjuju na dvanaest ekrana posloženih u svojevrsni mozaik uvijek se nasumice smjenjuju, tako da je mogući broj kombinacija upravo onaj koji donosi i naziv izložbe - 77.000.000.

Odnosno, kako Ino objašnjava, taj broj je i veći jer je vremenom dodavao nove sličice u kolekciju (nekoliko je ubacio i proteklih dana, inspirisan sarajevskim grafitima), pa je sada broj mogućih kombinacija blizu 100.000.000. Osim tog vizuelnog dijela, neoizostavni dio izložbe je i zvuk, koji se prožima kroz cijelu prostoriju, ali iz različitih zvučnika dolazi različit podražaj tako da se ne treba iznenaditi kada počne kapati voda.

"Moderna umjetnost je osmišljena da stimuliše. Shvatio sam to kada sam bio u jednom klubu na jugu Francuske koji sam mrzio kao i svaki drugi u kojem sam bio. Nisam želio klub koji nudi udar kofeina i uzbuđenje, već klub koji će me usporiti, smiriti i natjerati na razmišljanje", rekao je on, govoreći o ideji izložbe.

Njegov rad, za čiju je postavku iz cijele regije odabrano upravo Sarajevo, fokusiran je apsolutno na Inovo eksperimentisanje sa zvukom i slikom. Većinu sličica koje se pojavljuju u instalaciji on je lično naslikao na staklu.

"Sve se promijenilo pojavom videa i to je bilo pravo otkriće za mene. Bila mi je zanimljiva kontrola svjetla u videu i shvatio sam da je ekran u stvari samo platno na kojem vrlo efikasno možete mijenjati svjetlo", istakao je Ino.

Postavka "77 Million Paintings" u Historijskom muzeju BiH biće otvorena narednih 77 dana, odnosno do 29. avgusta, a realizovana je zahvaljujući "British Councilu".

Anegdote

Brajan Ino je u Sarajevu dočekan kao zvijezda, što i zaslužuje, ali on to svojim ponašanjem i pojavom zaista nije. Dijelio je opaske o diktafonima i mobilnim telefonima tokom konferencije za novinare, a podijelio je i anegdotu o susretu sa Lučanom Pavarotijem, kada su snimali "Miss Sarajevo". Ispričao je da su pomenutu pjesmu snimali u Pavarotijevom domu, a da je italijanski tenor tom prilikom pjevao svoje dionice i između svake nešto jeo.

"Mislim da u životu nisam vidio toliko različitih italijanskih specijaliteta koliko sam vidio i probao u njegovoj kući", rekao je Ino.