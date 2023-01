Izložba koja ostavlja bez daha: Uranjanje u svijet Salvadora Dalija

LONDON, BARSELONA - Nakon što su zahvaljujući modernoj tehnologiji uspješno realizovane dvije izložbe umjetničkih velikana Gustava Klimta i Kloda Monea, pruža se prilika otkriti i umjetnost Salvadora Dalija iz potpuno nove perspektive.

Izložba “Dali: Cybernetics – The Immersive Experience” omogućava da svemir španskog genija i njegova nadrealistička remek-djela doživimo kroz digitalne zaslone, zvučne efekte i animirane projekcije.

Jedinstven izložbeni koncept realizovan je najsavremenijom tehnologijom. Instalacije i projekcije u kombinaciji s muzikom prikazuju njegova djela i bogat nedrealistički svijet boja iz dosad neviđene perspektive. Izložbe koje spajaju umjetnost i tehnologiju predstavljaju pravi vizualni spektakl. Ujedno posjetiocima omogućavaju da djela umjetnika dožive na način kao nikada do sad te potpuno urone u njegove najprepoznatljivije radove.

Izložbu “Dalí: Cybernetics – The Immersive Experience” trenutno je moguće razgledati na dvije lokacije – u Londonu te Barseloni. No ukoliko se nađete ovih dana u Beču sve do 23. januara možete posjetiti i izložbu Monetov vrt.