Izložba novinske fotografije Siniše Pašalića u Banskom dvoru

BANJALUKA - Izložba novinske fotografije fotoreportera Siniše Pašalića biće otvorena 20. maja s početkom u 19 časova u Malom izložbenom salonu Banskog dvora, a riječ je o njegovoj prvoj samostalnoj postavci nakon dvadesetpetogodišnjeg iskustva u medijima.

"Biće izloženo 50 fotografija po mom izboru. Većina ih je nastala na ulici i nisu vezane za protokole i događaje. Kada sam objavio najavu događaja, na osnovu fotografije koja je na pozivnici i na plakatu jedna gospođa mi je poslala poruku kako sam ja protiv Republike Srpske i kako omalovažavam žene. Na fotografiji je baka koja prodaje priglavke, a iza nje se vidi tabla 'Dobrodošli u Republiku Srpsku'. Ženi koja mi je poslala takvu poruku odgovorio sam samo da je svaka fotografija koja izazove emociju dobra fotografija. Izložba će biti, ako ništa drugo, zanimljiva. Vjerujem da će se 70 odsto ljudi koji dođu nasmijati", kaže Pašalić za "Nezavisne".

Izložba neće imati zvanični naziv.

"Razmišljao sam kako da dam naziv izložbi i prijatelji su mi predlagali da naziv bude 'Na granici', ali nisam htio zato što je to izložba između imaginarnog političkog svijeta koji govori kako nam je fino, dobro i zlatno, do realne slike koju možemo vidjeti na ulici. To je jednostavno izložba novinske fotografije. Kad otvorimo novine bilo gdje u svijetu prva stranica je politika, a posljednja sport, pa će i izložba otprilike biti kao listanje novina. Tu su fotografije od prvog i jedinog sajma erotike u Banjaluci, preko Pedija Ešdauna sa kozama, do pank fotografije Milorada Dodika. Bukvalno ima svega", ističe Pašalić.

Ustupljena fotografija

Pašalić je počeo raditi kao fotoreporter 1998. godine u "Glasu Srpske", radio je od 1999. u magazinu "Reporter", da bi se 2002. godine zaposlio u "EuroBlicu", gdje radi i danas.

Vremenom je, kaže, tehnologija znatno napredovala.

"Meni je drago što je moja generacija fotoreportera, koja se ovim poslom bavi još od prošlog milenijuma, prošla kompletnu tehnološku revoluciju. Sjećam se kad nam je, nama klincima, pokojni Rastko Ostojić, tadašnji urednik fotografije u 'Glasu Srpske', dao film i rekao 'iz dva ugla dva snimka'. Onda smo otišli s tim filmom, odnosno fotoaparatom u štampariju, odsjekli ručno takozvanim gaćama komad filma, pa razvili film, pravili pozitiv i onda taj pozitiv sušili do Gospodske ulice, do redakcije. Tamo su kasnije prelamali lenjirima, uglomjerom, makazama, oho ljepilom i ne znam ni ja čim. Poslije razvijanja filma u komorama došli su skener negativi u koje se ubacivao razvijeni film da bi fotografije bile digitalizovane, do današnjih tehnologija kada je prenos fotografije postao 'formula jedan' u odnosu na prošlo vrijeme", zaključuje Pašalić.

Izložba će u Malom izložbenom salonu Banskog dvora biti otvorena do 30. maja.

