Otvaranje izložbe "Before it gets too loud", autora Tadeja Vaukmana biće održano u četvrtak 17. avgusta u 19 sati u Galeriji Kula, a postavka traje do 3. septembra.

"Get me out of the misery and just set me fu**ing free" to je rečenica kojom Tadej Vaukman sumira ovu izložbu, a iza nje krije se mnoštvo fenomena, narativa, izazova, paradoksa i pitanja.

Ovo je izložba o odrastanju, traumama, anksioznosti, ekskapizmu i borbi, ali i o transformaciji, reformaciji ljudske svrhe, učenju i odučavanju i novim ulogama kao i o neophodnosti ličnog, ali i kolektivnog sigurnog prostora.

Izložba slovenačkog umjetnika Tadeja Vaukmana pod nazivom "Before it gets too loud" bavi se pitanjem uloga odrasle osobe i samog odrastanja kao perioda adaptiranja na promjene i nove uloge koje sa sobom nose težinu očekivanja, ozbiljnost, stabilnosti i snalaženje u savremenom društvu. Porodični problemi, traume iz djetinjstva, način vaspitanja i senzibilitet roditelja oblikuju nas prije nego što bilo koji socijalni uticaj kasnije doprinese formiranju naše prve kognitivne strukture.

"Biti odrasla osoba sa zdravim obrascima ponašanja u današnje vreme čini se gotovo nemogućim. Vaukman promišlja i preispituje svoju poziciju roditelja i partnera, kao i sopstvenu (ne)mogućnost oslobađanja od okova prošlosti. „Before it gets too loud“ je izložba o transformaciji i tranziciji putanje umetnikovog života, ali i učenju i pronalaženju „sigurnog mesta“ i relaksacije. Sa druge strane javlja se potreba za odučavanjem od ponavljanja i podržavanja nezdravih obrazaca i navika, te ponovno učenje ostavljanja nepotrebnog tereta u prošlosti. Kroz ovu izložbu Vaukman nudi jednu vrstu uvertire u moguća buduća poglavlja svog života, ali i svojevrstan autoportret kroz radove koji prikazuju različita stanja uma poput video rada paradoksalnog naziva „Nervously staring at sea“ koji reprezentuje umetnikov konstantan strah od zarobljenosti u prošlosti čak i dok se nalazi na mestu koje za njega predstavlja lični raj" ukazano je povodom rada umjetnika.

Prošlost je prikazana kao mračna i teška, a budućnost kao neizvjesna ali sa pogledom u pozitivno, navodi "Danas". Vaukman kroz radove napravljene specijalno za prostor galerije Kula stvara jednu vrstu hronološke introspekcije. Od prošlosti, preko sadašnjosti do budućnosti umjetnik duboko analizira svoj položaj na ovom svijetu.