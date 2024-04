Izložba radova bh. umjetnika Jure Paponje u Umjetničkoj galeriji BiH

SARAJEVO - Izložba umjetničkih radova "We like the way you died, boy!" bosanskohercegovačkog umjetnika Jure Paponje, biće otvorena večeras u 19 časova u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine.

Kako je saopšteno iz Umjetničke galerije, izložba bh. umjetnika sadrži radove nastale u Velikoj Britaniji u periodu 2021. i 2022. godine koji su dio njegovog magistarskog rada na University of Leeds, a obuhvataju slike, crteže i jednu instalaciju složenu od slika koje je autor uništavao u toku stvaralačkog procesa,

Izložba će biti otvorena do 11. maja, a ulaz je za sve zainteresovane slobodan.

"Kroz široku paletu pastelnih i fluorescentnih tonova, Paponja stvara nadrealnu atmosferu čime kreira dojam udaljenosti od stvarnosti, ali pristup koji gaji prema likovnom djelu nije isključivo vizualan, već duboko povezan s temama koje istražuje. Autor poseban značaj pridaje herojima kao snažnom alatu u oblikovanju nacionalnog identiteta uočavajući da je ovaj fenomen prisutan kroz povijest što se odnosi i na prostor nekadašnje Jugoslavije čije spomenike prikazuje na nekoliko slika u ovom ciklusu. Propitujući ideju heroja u kontekstu povijesti i društva, umjetnik se pita – tko može biti heroj, kako postati herojem te tko stvara heroje? – čime duboko zaranja u njegovu dualnu narav, prepoznajući da junak često može biti doživljen kao zločinac od strane drugih", navela je iistoričarka umjetnosti Lucija Kraljević u predgovoru kataloga izložbe.

Biografija

Jure Paponja rođen je 1993. godine u Metkoviću. Nakon završene Gimnazije u Ljubuškom 2012. godine upisao je Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru na kojoj je magistrirao slikarstvo 2017. godine.

Na École supérieure d’arts et médias de Caen (Francuska) završio je prvu godinu magistarskog studija, smjer Art, 2020. godine. Magistrirao je Fine Art na School of Fine Art, History of Art and Cultural Studies, University of Leeds, (Ujedinjeno Kraljevstvo) 2022. godine.

Dobitnik je stipendije francuske vlade i prestižne stipendije Chevening koju dodjeljuje vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Tokom školovanja na Akademiji u Širokom Brijegu nagrađen je rektorovom nagradom Sveučilišta u Mostaru i nagradom Federalnog ministarstva znanosti i obrazovanja.

Autor je nekoliko javnih dijela te je izlagao u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.