Izložba tv kostima i rekvizita Nemanjića u Foči oživjela prošlost

FOČA - U galeriji Muzeja Stare Hercegovine u Foči otvorena je izložba "Nemanjići - rađanje kraljevine", koju je priredila Radio Televizija Srbije (RTS) od umjetničkih rekvizita i kostima korištenih u istoimenoj televizijskoj seriji o ovoj srednjovjekovnoj srpskoj dinastiji.

Fočaci će do kraja novembra, do kada će trajati izložba, moći da osjete duh vremena u kojem su živjeli njihovi preci, s obzirom na to da su Foča i Gornje Podrinje bili u sastavu srpske države Nemanjića od početka do kraja njihove vladavine, sve do propasti Dušanovog carstva 1373. godine, kada je tu oblast Bosni pripojio kralj Tvrtko Kotromanić.

Vladarske i vladičanske odežde, krune, žezla, vojnički oklopi od kože i metala, zastave za dvoglavim orlovima, lukovi i strijele, mačevi, koplja, sjekire i drugo oružje, kao i scenografija srpskog pokućstva vjerne su umjetničke replike, urađene uz podršku istoričara i kao rezultat velikog istraživačkog rada.

Na odjeći i ratnim uniformama dominira simbol dvoglavog orla, a posebno je zanimljiv kožni oklop sa svilenom podsuknjom i metalnim naramenicama. Oklop je urađen tako da kožne kockice čine orlovo perje.

Autor postavke i odgovorni urednik Galerije RTS-a Petar Đinović ističe da su kostimi i dobar dio rekvizita, posebno mačevi, vrhunska umjetnička djela rađena na istovjetan način kao i u srednjem vijeku.

"Rekviziter koji je pravio mačeve pronašao je u istorijskim spisima kako se vadila i topila ruda, kako su se pravile legure i kovao mač. On je taj postupak gledao da primeni u potpunosti. Kostimograf mi je rekao da je posmatrao ikonu Svetog Save i tako je napravio kostim koji je prilagodio glumcu, a dosta je i maštao, ali sa osnovama istorijske građe koja mu je bila dostupna", pojašnjava Đinović.

On je dodao da je istražujući to vrijeme shvatio da je suština tadašnjeg društva bila moralna porodica i da je moral bio primaran.

"Porodica je bila zdrava i zato je to društvo i napredovalo, pa se država razvijala i širila", naveo je Đinović.

Kustos istoričar u Muzeju Stare Hercegovine Danko Mihajlović rekao je da izložba na umjetnički način približava zlatna vremena srpske istorije.

"Osim materijalnih, površnih stvari, izložba ima dublju poruku, posebno za našu mlađu publiku. Postavka će se u našem muzeju moći pogledati do 28. novembra kada ide u dalji obilazak Srpske", rekao je Mihajlović.