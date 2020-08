Južna Afrika inspiracija za nove kreacije Ljiljane Majkić

Ljubitelji mode ovih dana ne mogu uživati u modnim revijama, ali mogu u izložbama fotografija sa novim i starim kolekcijama modnih dizajnera. Jedna takva trenutno je aktuelna u Galeriji ULUPU BiH u Sarajevu, gdje su postavljene fotografije kreacija bh. dizajnerke Ljiljane Majkić.

Pred posjetiocima je kolekcija "Africart", koja je nastala poslije dizajnerkinog nezaboravnog putovanja u Južnu Afriku.

"To je zemlja tako bogata raznolikostima, biljnim i životinjskim svijetom, bojama i kontrastima. Bogatstvo inspiracija koje sam donijela sa sobom moralo je rezultirati novim modelima sa mnoštvom boja i oblika. Šarolikost u svemu što sam vidjela i jačina kolorita u Južnoj Africi odrazila se i na moje radove. Bilo je nemoguće doći kući bez afričkih materijala za novu kolekciju", ispričala je Majkićeva.

Pojasnila je da su prepoznatljivi materijali pod nazivom African wax i shweshwe predivnih boja, a prirodnog sastava, vrlo veliki izazov za pravljenje nečeg novog i drugačijeg od odjeće već viđene.

"African wax sadrži premaz voska i to mu daje posebnu čvrstoću, koja mi je omogućila da postignem željene forme. Kolekcija je prepuna jakih boja, po čemu se i razlikuje od mojih prethodnih kolekcija. Neobična, a opet veoma nosiva", pojasnila je Majkićeva.

Ljiljana Majkić je modna dizajnerka i istaknuta umjetnica. Živi i radi u Sarajevu, a modne kreacije su joj na prelazu avangardne i nosive umjetnosti.

Majkićeva je eksperimentalni pristup stvaranja prenijela na izložbeni koncept, kroz članstvo u ULUPU BIH i ULUPUDS. Modna revija scenskog pozorišnog karaktera "Once Upon a Time", održana u SARTR-u, najbolji je primjer takvog pristupa. Imala je dvije samostalne izložbe i brojne modne revije. Izlagala je radove na brojnim grupnim izložbama širom svijeta. Takođe, učestvovala je na Međunarodnoj sedmici mode u Majami Biču.

Fotografije njenih radova objavili su mnogi međunarodni internet portali: Dezeen, Art is about, Miami Herold, Japan design kolektiv, Push it Magazine, Vogue Italia i mnogi drugi. Osvojila je ULUPU BiH najznačajniju godišnju nagradu Grand Prix "Collegium artisticum" 2012. godine, a nagrađena je i na godišnjim izložbama udruženja: ULUPUDS 2015, ULUPU BiH 2016 i ULUPU BiH 2018. Od januara 2019. Ljiljana je članica Umjetničkog savjeta ULUPU BiH.