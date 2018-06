Kineska vaza iz 18. vijeka pronađena u kutiji za cipele u potkrovlju u Francuskoj prodata je danas za 16,2 miliona evra na aukciji u Parizu.

Postignuta cijena je bila veća za više od 20 puta od procjenjenih 500.000 do 700.000 evra u Sotbiju.

A rare Chinese vase that was stored in a shoebox sold for $19M https://t.co/Bco16xZSXC pic.twitter.com/QMKngKfXFb