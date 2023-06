Klimtova slika potukla rekord u Evropi

Slika čuvenog austrijskog slikara Gustava Klimta "Dama s lepezom", potukla je sinoć u Londonu rekord za aukcijsku prodaju u Evropi, sa dobijenom cijenom od 74 miliona funti (više od 86 miliona evra).

Auksijska kuća Sotbi koja je organizovala prodaju predstavila je djelo, jedno od posljednjih koje je uradio Klimt (1862-1918) ne samo kao zvijezdu ljetne sezone aukcija u Londonu već jednu od najljepših i najvrijednijih slika ikad ponuđenih na prodaju u Evropi.

Kada se dodaju troškovi prodaje kupac čiji identitet nije otkriven, treba da isplati više od 85 miliona funti.

Ova slika tako je prešla je prethodni rekord za Evropu koji je od februara 2010. držala skulptura Alberta Đakometija "Čovjek koji hoda I", koja je tada prodata za 65 miliona funti, takođe kod Sotbija.

Gustav Klimt je naslikao prodatu sliku 1917. godinu dana pred smrt sa 55 godina.

Prošle godine na aukciji umjetničke kolekcije suosnivača Majkrosofta Pola Alena u aukcijskoj kući Kristi u Njujorku, Klimtova slika "Brezova šuma" prodata je za 105.5 miliona dolara, prenosi "Danas".

