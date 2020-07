Kolekcionari ne mare za koronu

Na aukciji u galeriji "Sotheby's" u Londonu prodata su neka od najvećih remekdjela slikarstva, a među njima i Rembrantov "Autoportret sa crnim šeširom", koji je dostigao cijenu od 18,7 miliona dolara, kao i djelo Huana Miroa "Žena sa crvenim šeširom" koje je prodato za rekordnih 29 miliona dolara.

Prodaja u "Sotheby'su" bila je dio internet aukcije "Od Rembranta do Rihtera" na koju su iznesena djela iz perioda od pet vijekova, od Rembranta, Pikasa do Benksija, koji je svoje djelo "Pogled na Mediteran" prodao za 2,8 miliona dolara. Tri tradicionalno uramljene slike prikazuju uzburkano more romantizma, dok narandžasti prsluci za spasavanje na obali govore drugačiju priču.

"Triptih je okačen na zidu 'Sotheby's' galerije, pored djela Belota, Van Gojena i Tarnera. Benksijevo djelo stoji samo jer se ističe zbog jake političke poruke", smatra Aleks Branzik, glavni zaduženi za savremenu umjetnost Evrope ove galerije.

Umjetnik će novac od slike, koja je inače opisana kao odgovor na migrantsku krizu prethodne decenije, donirati za pomoć bolnici u Vitlejemu, u Palestini.

"Promjenom globalnog svijeta umjetnosti našli smo način da radimo drugačije. Aukcija je bila usmjerena ka novoj generaciji kolekcionara koji pokazuju manje interesovanja za tradicionalne kategorije ranijeg tržišta umjetnosti", istakla je Helen Njuman, predsjedavajuća Aukcijske kuće "Sotheby's" za Evropu.

Zahvaljujući rasprodaji umjetnina, ova galerija je samo ove godine inkasirala više od milijardu funti. Takođe, održava redovne aukcije u desetak velikih svjetskih gradova poput Londona, Njujorka, Pariza, Ženeve, Hong Konga i drugih, a predstavništva ima na nekoliko desetina lokacija. Uz javne aukcije, organizuje i privatnu prodaju umjetnina i vrijednih predmeta, a posljednjih godina i sve više internetskih aukcija.