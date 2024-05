Kolektivna izložba 55 umjetnika u galeriji "Green Door"

U galeriji "Green Door" do 20. maja traje kolektivna izložba koja predstavlja radove 55 umjetnika, među kojima su Zdravko Vučinić, Miodrag Elezović, Ljubomir Lacković, Jasmina Mišeljić i Jevrosima Lukić.

Svaki od predstavljenih umjetnika svojom jedinstvenom poetikom i izražajem, koristeći različite medije prenosi svoje vizije i inspiracije, a radovi istražuju širok spektar tema i tehnika, pružajući posjetiocima priliku da se urone u raznolikost umjetničkog stvaralaštva.

Izložba je otvorena u četvrtak i predstavlja radove od slikarstva do skulptura, od fotografija do stakla, od apstraktnih prikaza prirodnih oblika do detaljnih portreta.

Iz galerije "Green Door" su naveli da su posjetioci pozvani da istraže raznolikost umjetničkih interpretacija i inspiracije koju pruža maj i proljeće, a izložba "slavi kreativni duh i raznolikost umetničkog izraza".

