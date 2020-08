Konačno otkrivena lokacija koja je motiv posljednje Van Gogove slike

Posljednja slika Vinsenta van Goga (1853 – 1890) Korijenje drveća splet je boja i oblika: Zamršeno plavo korijenje izbija iz apstraktne padine, dok svijetlozeleno lišće "leluja" na vjetru.

Zet slavnog umjetnika Andries Bonger, kasnije je zapisao: "Jutro prije nego što je upucan, Van Gog je stvorio sous-bois (šumsku scenu) punu sunca i života."

Istoričari znaju da je nizozemski umjetnik radio na ovome 27. jula 1890. - istog dana kada se vratio u hotel u francuskom gradiću Auvers-sur-Oise, s ranom od pištolja u stomaku. Dva dana kasnije, Van Gog je umro, a Korijenje drveća ostalo je nedovršeno.

Sada, zahvaljujući starinskoj francuskoj razglednici, istraživač Vuter van der Vin otkrio je preciznu lokaciju koju je Van Gog slikao, a eksperti iz amsterdamskog muzeja koji nosi ime po slavnom umjetniku, potvrdili su da lokacija djeluje "izrazito autentično". Van der Vin, naučni direktor Van Gog instituta u Francuskoj, lokaciju je otkrio dok je proučavao razglednice Auversa s početka 20. vijeka.

Na jednoj od njih, biciklista stoji kraj padine prekrivene debelim, zamršenim korijenjem drveća. Lokacija je, kako se otkrilo, stotinjak metara udaljena od hotela u kojem je Van Gog proveo posljednje dane svog života.

Kako zbog pandemije virusa korona nije mogao otputovati u ovaj grad, Van der Vin je angažovao Berta Maesa, dendrologa koji se specijalizovao za istoriju i vegetaciju, ali i stručnjake iz Van Gog Muzeja. Takođe je kontaktirao vlasnika Instituta Van Gog Dominika-Čarlsa Jansensa, koji je bio u Auversu u tom trenutku, te ga je zamolio da posjeti lokaciju, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Jansens je brzo potvrdio da je to - to.

Van der Vin je otkrića objavio u knjizi Attacked at the Very Root: An Investigation Into Van Gogh’s Last Days, koju možete besplatno skinuti na OVOM LINKU.

Do danas, niko tačno ne zna kako je umro Vinsent van Gog iako je uvriježeno mišljenje da je počinio samoubistvo. Istoričari znaju da je posljednjih godina patio od mentalnih oboljenja - vjerovatno je zbog toga i odsjekao dio svog lijevog uha, 1888. godine - ali opisi simptoma nisu precizni, te je, po tom osnovu, tačnu dijagnozu nemoguće utvrditi.

Prije skoro deset godina, istoričari i dobitnici Pulicera Stiven Naifeh i Gregori Vajt Smit iznijeli su kontroverznu teoriju da je njegova smrt bila nesreća - tvrde da su ga upucali dječaci, njegovi poznanici, te ih Van Gog nije htio prijaviti. Inače, metak koji je završio u abdomenu promašio je vitalne organe, pa je Vinsent van Gog umirao 29 sati. Dvoje ljudi, ljekar i homeoterapeut, koji su ga njegovali nisu mogli razumjeti kako su ustvari nastale njegove rane.

Najraniji opisi incidenta – oni pisani odmah nakon događaja – ne spominju samoubistvo, već samo da je "Van Gog ranjen". Stanovnici Auversa, pitoresknog sela pored Pariza, šutjeli su i 'na prvu' svjedočili da Van Goga taj dan nisu vidjeli. Niko nije znao ili htio reći odakle mu revolver...