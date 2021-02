Kreće petomjesečni projekat "StećAR"

Fondacija "Mak Dizdar" u periodu od februara do avgusta 2021. sprovodi projekt "StećAR: Enhanced Vision of Stećak" zahvaljujući podršci projekta BHRI (Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative), koji implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM), a finansijski podržava USAID.

U okviru projekta planirano je niz aktivnosti s ciljem zaštite i promocije stećaka, uključujući organizaciju edukativne radionice za učesnike iz pet targetiranih opština, izradu 3D modela stećaka, kao i kreiranje kratkih filmova, što će rezultirati finalnim promo-eventom i izložbama u Sarajevu, Stocu, Banjaluci, Zvorniku i Mostaru.

Projekt "StećAR: Enhanced Vision of Stećak" ima za cilj povezivanje mladih u Bosni i Hercegovini kroz zajednički rad na proučavanju, zaštiti i promociji stećaka kao kulturnog nasljeđa. Uz registrovanje novih nekropola sa stećcima na interaktivnoj mapi StećakMap web stranice, planirana je i trodnevna radionica za mlade iz pet opština (uz pokrivene troškove) u sklopu koje će dobiti osnovnu obuku o istraživačkim metodama (arheologija, historija umjetnosti, etnografija), tehnikama fotografije i registracije nekropola sa stećcima.

Tokom projekta mladi će upoznati vršnjake iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine te postati kvalifikovani vodiči za vlastito kulturno nasljeđe. U okviru projekta, lokalni koordinatori s timom od najmanje pet mladih iz pet različitih opština rade na registraciji, istraživanju i mapiranju nekropola stećaka u svojim opštinama.

U svrhu implementacije ovog projekta Fondacija "Mak Dizdar" otvara poziv za lokalne koordinatore projektnih aktivnosti u trajanju od 5 mjeseci u Zvorniku, Zenici, Banjaluci, Mostaru i Prijedoru.

Poželjne kvalifikacije:

iskustvo rada ili vođenja NVO projekata

osnovno znanje iz administracije i finansija

interesovanje za kulturnu baštinu,

liderske, organizacione i komunikacione vještine,

kontakti u lokalnoj zajednici

samostalan rad na terenu bez nadzora

odgovornost

Opis posla lokalnog koordinatora:

Pohađati dvodnevnu edukativnu radionicu koja će se održavati u Stocu (12-14.03.);

Okupiti tim od najmanje 5 volontera i voditi ih kroz petomjesečni proces prikupljanja podataka o 10 nekropola (odrediti lokacije - GPS koordinate 10 nekropola na području lokalne zajednice; napraviti zapis o lokalnim pričama i legendama kroz intervjue s lokalnim stanovništvom; kreirati tekst za interaktivnu online mapu; fotografisati nekropole stećaka);

Asistirati u organizaciji izložbe u lokalnoj zajednici;

Dolazak u Sarajevo na drugu izložbu;

Voditi finansijsku evidenciju o potrošnji lokalnog tima, dokazi o prisustvu na sastanku (potpisana lista učesnika), fotografije sastanaka, kratki narativni izvještaji;

Pomoć oko administrativnih poslova u vezi s procesom prikupljanja dozvola za postavljanje info-znakova i putokaza u blizini nekropola

Organizovati promo-događaj u lokalnoj zajednici tokom posljednjeg mjeseca aktivnosti (avgust);

Mjesečno izvještavanje o sprovedenim aktivnostima.

Iz Fondacije "Mak Dizdar" navode da se ugovor potpisuje na period od pe mjeseci, te da će se u okviru projekta raditi 25 dana mjesečno u periodu od 1.3. do 1.8.2021. godine, te će biti pokriveni operativni troškovi.

CV i motivaciono pismo zainteresovani mogu poslati na stecak.map@gmail.com