"Legende" legendarnog pjesnika i njegovog sina

BEOGRAD - Djela oca i sina, Mike i Igora Antića, prvi put su predstavljena zajednički na izložbi "Legende", koja je otvorena u ponedjeljak uveče u Domu Vojske Srbije u Beogradu. Ujedno, likovni opus velikog pjesnika Miroslava - Mike Antića ovom izložbom prvi put našao se pred beogradskom publikom.

Njegov sin, vizuelni umjetnik Igor Antić, otvarajući izložbu istakao je da je ista paralela između razmišljanja oca i sina i njihovih izraza tako što pokazuje načine na koje oni koriste tekst u svom umjetničkom radu.

"Iako se radi o sasvim različitim pristupima umetnosti, postoji niz srodnih elemenata koji povezuju ovu dvojicu stvaralaca. Najvažniji je svakako upotreba teksta kao estetskog sredstva kojim se podvlače određeni plastični elementi, proširuju mogućnosti izražavanja i daju nova značenja delu. Tekst za obojicu predstavlja vrstu legende, to jest podnaslova ugrađenog u samo delo", glasila je najava za ovu izložbu, u kojoj je rečeno i da je funkcija legendi da nas istovremeno upute na određena značenja i da nas od njih odvrate, jer jezik ima tu dvojaku sposobnost da precizira i da nas dovodi u sumnju.

Iako je ovo prva izložba djela Mike Antića u Beogradu, njegov sin Igor kaže da je to 20. izložba njegovog oca, i to najveća do sada, podsjetivši da je upravo taj segment Mikinog stvaralaštva ostao u sjenci njegove poezije, koju svi znaju, i filmova koji su najprije bili nagrađivani, a onda zabranjivani.

Antić je naglasio da praćenje trendova nikad nije bila ambicija njegovog oca i da njegov slikarski rad nije nikad bio svrstan u neki od istorijskih pravaca, kao i da je slikao isključivo da bi izrazio svoj temperament na drugačiji način.

Bez namjere da svrsta djelo svog oca u bilo koji pravac, jer smatra da se radi o izrazito osobenom stilu, Antić je skrenuo publici pažnju na različite faze u stvaralaštvu svog oca - od rane, u kojoj su djela Mike Antića bliska u vojvođanskom enformelu, do posljednje kada razuđene apstraktne oblike miješa sa reljefnim figurativnim oblicima uz potrebu da im se da tekstualno značenje.

"Mikine mnogo puta precrtane i uokvirene beleške deluju kao crteži. U početku su reči, pa i celi paragrafi, bili upisani na poleđinu dela ili okolo slike u vidu humorističkog detalja ili posvete onima kojima je delo poklonjeno ili u vidu opisa vizije iz njegove mašte. Zatim su postepeno bili upisani u samu sliku. Moja namera je bila da njegove slike sagledamo kao produžetak njegove pesničke misli", objasnio je Antić, pojašnjavajući da je stoga riječi svog oca odštampao i postavio kao svojevrsne legende, a tu su i Mikini komentari koji objašnjavaju naslikane prizore, kao i njegova kratka razmišljanja o umjetnosti koja su nastala u kafanama, vozovima ili kod prijatelja.

Djelo Igora Antića, urađeno za ovu priliku, biće postavljeno do 13. oktobra, dok će slike Miroslava Antića biti moguće vidjeti do 27. oktobra 2018. Ulaz je slobodan.