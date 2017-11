'Mali princ' premijerno izveden u Sarajevu: Klasik za sve generacije

SARAJEVO - U izuzetnoj izvedbi naših glumaca i sa magičnim likovnim elementima, izvrsna režija "Malog princa", klasika i bestselera, neće ostaviti nijednu generaciju ravnodušnom. Ovo je predstava za djecu na kojoj u publici očekujemo one koji misle da su odrasli.

Ovako je Lejla Panjeta, direktorica Pozorišta mladih iz Sarajeva, prokomentarisala premijeru predstave "Mali princ", koja je u ovom teatru po klasiku Antoana de Sent Egziperija, a u dramatizaciji Segora Hadžagića i režiji Slobodana Perišića, izvedena u četvrtak uveče.

S ponosom Pozorište mladih, kako naglašava Panjeta, danas ima jednu predstavu za sve uzraste, koja će dugoročno ostati zapamćena na repertoaru ove kuće.

Bivše Pionirsko pozorište, a danas Pozorište mladih, u idućoj godini povodom četiri decenije postojanja, kako je prošle sedmice najavio Mirvad Kurić, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, očekuje rekonstrukciju, a "Mali princ" je prva predstava kojom se slavi taj jubilej.

Pored Hadžagića i Perišića na predstavi "Mali princ", koja je na u premijernom izvođenju ispraćena ovacijama i gromoglasnim aplauzom, radili su scenografi Marko Bilbija i Monika Ponjavić, kostimografi Narda Nikšić, kompozitor Petar Bilbija, autor songova Berislav Blagojević, te dizajner Furkan Hizir.

Naravno, oni koji su najzaslužniji za odličnu adaptaciju i izvedbu jesu glumci i pjevači songova Mario Drmać, Edhem Husić, Alma Merunka, Edin Avdić i Aldin Tucić.

"Ova adaptacija 'Malog princa' iz perspektive odraslog čovjeka i njegove odraslosti, postavlja ozbiljna pitanja o smislu života, ali daje nadu koju treba da gajimo da bismo bili odrasli, a zadržali dječju ljubav i dobrotu. Pravimo je za one koji vide, ali i one koji žele ponovo vidjeti slona u zmiji, a ne šešir", ističe Panjeta.

Perišić je kazao da se rađamo i počinjemo rasti u sve komplikovanijem svijetu potpuno čisti, bezbrižni, saosjećajni.

"Kao takvi, odrastanjem upoznajemo svijet i polako prihvatamo njegova pravila. Odrastanje bi samo po sebi trebalo da bude neki koristan proces, kako sama riječ i kaže, da znači nekakav rast u svakom smislu. Čini mi se da je to danas potpuno pogrešna riječ. 'Odrasli su jako čudni' jer u njima djetinjstvo polako kopni. Oni su se okružili nevoljama i posvetili prolaznim stvarima", naglasio je Perišić, inače reditelj i glumac u Dječijem pozorištu Republike Srpske. On u vezi s "Malim princom" ističe i to da bi život trebalo da bude jedno korisno putovanje, a ne destinacija.

"Naša predstava bi trebalo da bude jedno takvo putovanje. Odrasli će se, nadam se, prepoznati, a našim malim gledaocima ćemo prikazati jedan 'čudesan san'. San koji je i ova sama predstava nekada bila", zaključuje Perišić.