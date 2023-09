Marina Abramović pala u komu u bolnici

Marina Abramović je provela dobar dio karijere proteklih 50 godina nanoseći bol i stres sopstvenom tijelu u ime umjetnosti, a nedavno joj se njeno tijelo malo osvetilo. Naime, u maju, nakon što je otišla u bolnicu zbog manje operacije koljena, umjetnica je dobila plućnu emboliju od koje je zamalo umrla. Bila je na intenzivnoj njezi šest nedjelja, imala je tri operacije, devet transfuzija krvi i neko vrijeme je provela u komi.

Za nju koja je zbog umjetnosti ležala gola na blokovima leda, bila desetak dana na podignutoj platformi bez hrane, namjerno izazvala nesvjesticu, skoro se živa spalila, sjedila nepomično šest sati dnevno puna tri mjeseca - bolnica je bila šok.

Slavna umjetnica je u razgovoru za "The Guardian" objasnila je kako vjeruje da je praksa izdržljivosti u njenom radu - u njenom možda najpoznatijem performansu "Umjetnik je prisutan" ubrzala njen oporavak.

"U početku, doktori su mi davali opioide svaka četiri sata i ja ne mogu da se nosim sa tim. Ne mogu da pijem alkohol, ne mogu da uzimam lijekove, čak ni aspirin. Želim da osjećam sve u svom tijelu, uvijek. Zato sam prestala da ih uzimam. Bol je bio nevjerovatan. Ali znala sam da će mi ovo omogućiti brži oporavak jer mogu da iskoristim svu svoju snagu volje i sve što sam naučila da brže ustanem iz kreveta. U suprotnom, možda bih i dalje bila u bolnici" ispričala je Marina Abramović.

Na pitanje da li je intenzivnu njegu osjećala kao neku vrstu performansa, slavna umjetnica kaže:

"Ne, jer ako odlučite da radite teške stvari pred javnošću, kako bi to drugi ljudi vidjeli i u tome našli snagu u sopstvenom životu, to je vaš izbor. Ovo ne možete to kontrolisati."

Njen rad je često bio fokusiran na smrtnost - tako je za svoj komad "Akt sa skeletom" iz 2002. godine, Abramovićeva upražnjavala praksu tibetanskih monaha i ležala gola na podu galerije sa ljudskim skeletom na sebi, kostima koje je animiralo njeno disanje. U novonastaloj situaciji takvo iskustvo joj nije bilo od koristi.

"To je smešno. Neprestano sam razmišljala o sopstvenoj smrti. Napravila sam ovu operu 'Sedam smrti Marije Kalas', u kojoj sedam puta umirem na sceni. Ali trenutno samo želim da živim! Ne želim da se bavim nikakvim skeletima. Juče sam pravila hljeb od maslina! Nikada ne kuvam. I nije bilo loše. Mogao je biti vlažniji. Mislim da će drugi pokušaj biti bolji. Budim se srećna! Pjevam cijeli dan" ističe ona.

Marina Abramović je, kako navodi "The Guardian" vjerovatno prva umjetnica u 255-godišnjoj istoriji Kraljevske akademije u Londonu kojoj je data cijela galerija za retrospektivnu izložbu. Pored toga Abramovićeva nastupa u svojoj operi "Marija Kalas" u Londonskom Koloseumu, promovisaće dvije knjige i održaće četiri predavanja, prenosi "Blic".