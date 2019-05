Mendelin crtež prodat za 112.575 američkih dolara

​Crtež preminulog predsjednika Južnoafričke Republike Nelsona Mendele na kojem su vrata zatvorske ćelije iz zatvora na ostrvu Robben, u kojem je bio zatvoren 18 godina, prodat je u Njujorku u četvrtak za 112.575 američkih dolara.

Ovaj crtež Mendele nazvan "Zatvorska vrata, ostrvo Roben", nadmašio je najveću procijenjenu prodajnu cijenu koja je iznosila od 60.000 do 90.000 američkih dolara.

Crtež voštane pastelne boje prikazuje nekoliko rešetki na vratima ćelije i ključ u bravi, nacrtan je u ljubičastoj boji, a to je jedno od rijetkih dijela koje je Mendela čuvao do svoje smrti 2013. godine.

Bivši južnoafrički predsjednik čak 27 godina provo je u zatvoru, ali bio je osoba koja je inspirirala borbu protiv aparthejda, te je dobitnik i Nobelove nagrade za mir 2002. godine.

Prvi crni predsjednik Južnoafričke Republike nacrtao je između 20 do 25 crteža, istaknuo je direktor Aukcijske kuće za savremene afričke umjetnosti Giles Pepiata, a neki su reproducirani kao litografije kako bi prikupile novac za Nelson Mandela Fondaciju.

Mendela je bio zatvoren od 1962. do 1990. godine, a na ostrvu Roben od 1964. do 1982. godine, a dužnost predsjednika obavljao je od 1994. do 1999. godine, prenosi danas AFP.

Ovaj crtež jedan je od šest radova koji su prodati za više od 100.000 dolara tokom prodaje umjetnosti iz Afrike. Za najvišu cijenu na akciji 312.575 dolara prodat je portret "Malajska djevojka" južnoafričke umjetnice Irme Stern (1894.-1966.).