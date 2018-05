Minijaturne kuće djelo profesorke u penziji

DOBOJ - Reklama za montažnu kuću koju je svojevremeno vidjela na internetu dala je ideju svestranoj umjetnici Lidiji Šremzer-Čuljević iz Doboja da napravi minijaturnu kuću s dvorištem, a danas s ponosom javnosti predstavlja dvadesetak primjeraka, pravih umjetničkih djela.

"Najkomplikovanija za pravljenje je bila bugarska. U stvari, kada sam je napravila, poslije sam vidjela da ovakvih ima u Bugarskoj, ima i u Makedoniji", kaže uz osmijeh Šremzer-Čuljevićeva, inače profesorka harmonike u penziji.

Od zemunice, preko primorske, planinske, holandske do moderne, sve kuće su napravljene od materijala koji u domaćinstvu najčešće bacamo, pa tako Šremzer-Čuljevićeva štapiće od sladoleda, dijelove viklera, kartonske rolne od toalet-papira koristi kao "građevinski materijal" za svoje kuće.

"Od starih kutija do ambalaže, pa sam kupovala letvice, ljepila, boje. Koristila sam one rolnice od toalet-papira, rebrasti papir, uglavnom od tog materijala koji bih inače bacili, mada ima dosta i kupljenih stvari. Čepovi, poklopci od dezodoransa, šta god vidim sine mi ideja - e to bih mogla da upotrijebim", pojašnjava Lidija.

Prvo nastaje crtež, odnosno skica, zatim umjetnica siječe kartone na dimenzije koje je odredila, a potom slijedi spajanje, lijepljenje. Ispred njenih kuća su parkirani minijaturni automobili, u nekim od njih se suši veš, a u dvorištima se mogu vidjeti baštanske garniture, kućni ljubimci...

Kuće su trenutno izložene na dječjem odjeljenju dobojske Narodne bibilioteke, a bibliotekarka Ivana Bukejlović je na otvaranju rekla da je Čarls Dikens davno napisao da je najbjednije stidjeti se svoje kuće.

"Mojoj duši odgovara ova hobitska, ja volim malo tu fantastiku da čitam. Meni je najinteresantnije bilo to što je koristila kukuruz i ljepilo da napravi fasadu na jednoj kućici", navodi Bukejlovićeva.

I ostali posjetioci na otvaranju izložbe su pohvalili Lidijin rad i izabrali svoje omiljene primjerke.

Svi izložbeni eksponati završiće kao poklon, jer nisu, kaže Lidija, pravljeni da bi od njih imala korist.

"Meni je korisno ovo što vidim na vašim licima, osmijeh, i svi koji vide kućice radosni su. Eto, to mi je nagrada", istakla je Lidija.