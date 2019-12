Mira Banjac: Lepo je u Srbiji biti glumac

​Glumica Mira Banjac je nedavno napunila 90 godina. I dalje vrijedno radi. Posjetila je izložbu u Etnografskom muzeju u Beogradu, posvećenu jubileju Udruženja dramskih umjetnika Srbije, čija je predsjednica bila osamdesetih godina prošlog vijeka.

Na pitanje šta znači biti glumac u Srbiji i kako se od toga živi odgovara da može dobro da se živi.

"Ja sam živela samo od toga. To što prođem ulicom pa me svi znaju znači da sam ja tu trebala da budem, da je tu moj život bio. Svako u svoj život i u svoju umetnost donese onoliko koliko može da pokrije. Da, lepo je bilo u Srbiji biti glumac, mislim da je lepo i sada to biti", rekla je Mira.

Nedavno je proslavila devedeseti rođendan i sedam decenija bavljena glumom. Kako dugo trajati u životu i profesiji?

"Ne umem na to da odgovorim. To je kao kada biste me pitali kako je uopšte živeti. Život je jedno čudo. Drugo čudo je stalno raditi u tom životu i biti taj jedan mali šrafić koji nešto pokrene. Ja sam jako srećna što sam se razvijala. Nisam nikada bila zvezda, nisam nikada bila u fokusu velikih događaja, ali sam tu", ističe ona, prenosi RTS.

Mira Banjac je jedna od naših najnagrađivanijih glumica. Ima tri pulske „Zlatne arene“, dve Sterijine nagrade, nagrade „Pavle Vuisić“, „Joakim Vujić“ i „Žanka Stokić“. U svojoj kolekciji ima i „Zlatnog ćurana“, Nušićevu nagradu, Dobričin prsten za životno djelo i mnoge druge. I sada vrijedno radi. Devedeseti rođendan je proslavila snimajući film i seriju.

"Nisam osoba koja će da sedi i čeka da dođe taj neminovni trenutak. Možda sam mali čovek koji je uplašen pred neizvesnošću, ali ne tako strašno. Mislim da treba biti, kako kaže Isidora Sekulić, biti spreman. Treba sebe čistiti. Koliko god možete sebe očistiti. Ne da to uradi sveštenik ili bilo ko, već sami sebe. Za to treba jedna prava ljudska snaga. Ja sada jako pokušavam da to uradim", završava ova proslavljena glumica.