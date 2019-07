Mišo Pećarić: Žika nije potpisivao radove tvrdeći da ih je nemoguće kopirati

BANJALUKA - Mi slikari ne mislimo samo kistom. Mi mislimo bojama, a jedina nada i namjera u tome je da vam oslikamo dušu toplinom. Ovo je pred punim izložbenim salonom Kamene kuće, na tvrđavi Kastel, prilikom otvaranja izložbe "Boje duše moje" poručio slikar Mišo Pećarić.

Izložba je svojevrsni omaž Mišinom ocu, velikom banjalučkom umjetniku Živoradu - Žiki Pećariću (1934-2006), na kojoj su sabrana djela i oca i sina.

"Moja posljednja izložba je bila 2004. godine, ovdje, baš po njegovom nagovoru. Otac je rekao da sam dužan prezentovati Banjaluci šta sam postigao, jer sam dijete ovog grada. Čitav svoj život, čak i vrhunac svog slikarstva, ljubomorno je čuvao za svoja pokoljenja, za svoju djecu, mene i sestru. To se nalazi u našoj privatnoj kolekciji i zašto da ne prezentujem nekome, da to vidi i šira publika", kazao je Mišo Pećarić, tvrdeći da su on i otac, iako mu je oduvijek bio idol, potpuni opoziti.

Živorad - Žika Pećarić, po riječima svoga sina, ima jednu fantastičnu dubinu.

"Radio je iz jednog fantastičnog negativa, gdje je majstorski izvodio sliku na lesonit. On nikad nije potpisivao svoje radove jer je tvrdio da ga niko ne može kopirati", kazao je Mišo Pećarić.

Da riječi hvale za Pećarićeve slike ne dolaze samo iz porodične kuće podsjetio je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, koji je svečano otvorio izložbu. U nadahnutom govoru Radojičić je podsjetio kako su o Žikinim radovima pisali Desanka Maksimović i Đuro Damjanović, ali je skrenuo pažnju i na svestranost u Pećarićevom djelovanju, njegovom značaju za grad Banjaluku, te na njegov odnos sa gradom u koji je došao kao šestogodišnjak i u kojem je, nakon studija u Beogradu i Novom Sadu, proveo svoj radni vijek.

"Imam osjećaj da je Žika Pećarić oduvijek tu. Prvo smo ga upoznavali u pozorištu kao gledaoci kroz kostimografije i scenografije, a kasnije i kao slikara. Žika je bio svestran, sportista, inženjer arhitekture sa brojnim nagradama, poznat i priznat kao scenograf i kostimograf, više od 240 scenografija i više od 150 kostimografija. Govorio je o tome da nije naročito volio da radi kostime zbog nadmudrivanja s glumcima, a takođe poznato je i da je jedan od pionira primijenjene umjetnosti, odnosno dizajna", kazao je Radojičić, podsjetivši da je ambleme banjalučkog nektar piva i "Vitaminke" radio upravo Pećarić.

On je govorio i o pedagoškom radu Žike Pećarića, ali i o njegovom slikarstvu, tvrdeći da je to polje u kojem je bio najostvareniji. Pećarić je, kako ističe prvi čovjek Banjaluke, izuzetno volio ovaj grad, ali ga je znao i kritikovati.

"Žika je tvrdio da Banjaluka ne prašta uspjeh. Neko je jednom rekao da je Banjaluka trusna seizmološki, sociološki, kulturološki, nacionalno i politički. Žika je znao reći da ta misao krije u sebi puno istine. U svim ovim oblastima dešavali su se tektonski poremećaji. Tamo gdje su veliki rasponi između kulture i nekulture kad-tad dođe do erupcije. Banjaluka je mogla biti pravi veliki kulturni centar ovog prostora, a to nije postajala upravo zato što je teško prihvatala uspjeh svojih sugrađana. Hajde da to promijenimo", poručio je Radojičić.

Izložba će biti otvorena do 16. avgusta, a jedna od izloženih slika, koja nosi poruku ozdravljenja svakog djeteta, na tajnoj je aukciji do kraja izložbe. Kako je istakao Miša Pećarić, njegov broj telefona dostupan je u Kamenoj kući, tako da svi zainteresovani koji žele da pomognu svoje ponude mogu da pošalju direktno njemu, a novac od prodaje slike će biti uručen Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra".