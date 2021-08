Mladi umjetnici iz cijele BiH slikaju u Tuzli

Galerijski prostor Bosanskog kulturnog centra u Tuzli ovih dana ispunjen je umjetnicima koji su učesnici Likovne kolonije na kojoj svakodnevno stvaraju nova umjetnička djela, druže se te uživaju u muzičkom programu.

"Ovogodišnja tema kolonije je 'Bunt'. U meni bunt postoji otkako sam se rodio. Ljudi bez bunta ne mogu da vide. Ne osuđujem ih ali svi bunt trebamo ispoštovati. Ne destrukcijom već kvalitetnim radom", kazao je tuzlanski umjetnik Mirsad Hadžiefendić iz UG "Oblik" koje je organizator likovne akcije.

On smatra da ovakvih radionica i kolonija treba biti što više, kako u Tuzli tako u cijeloj BiH.

"Treba svaki dan. Jedino na taj način našu BiH možemo popraviti i vratiti na bolje mjesto. Okruženi smo previše kičem, molovima, šopingcentrima. To je previše. Znači, 'Oblik' pokušava dati mali doprinos tome raznoraznim djelovanjima. U BiH postoji sličnih udruženja. Treba ih animirati. Treba imati svaki dan neki program. Pogotovo centri poput Tuzle, Sarajeva, Mostara, Banjaluke. Međutim, treba obratiti pažnju i na manje centre gdje se ništa ne dešava. Treba poraditi na tome da svi domovi kulture imaju neke radionice, muzičke, art terapije. To je vrlo potrebno u današnje vrijeme, a na to trebaju obratiti pažnju vlasti i podići budžete jer su izdvajanja za kulturu na minimumu. To je strašno", zaključuje Hadžiefendić.

Na koliniji u Tuzli učestvuju mladi slikari, kipari, grafičari, restauratori iz cijele BiH. Među njima je i Martina Rečić iz Sarajeva koja prvi put učestvuje na ovoj artističkoj radionici.

"Moramo baš da se trudimo i radimo. Posao uglavnom dolazi od ljudi koje već poznajemo. Da bi imali stabilnu budućnost, posao mora dolaziti od širih masa. Veliki problem kod nas je nezainteresovanost mladih ali i starijih. To se može primjetiti na izložbama. Kada organizujete izložbu, neće doći ni pola ljudi ali hoće na koncert nekog repera. Tako da se moramo više truditi kao kolektiv da postignemo neke ciljeve", istakla je ova mlada slikarka. Slično razmišlja i njen kolega Dino Primorac iz Mostara.

"Može se živjeti od umjetnosti ali malo je teže. Ali treba, kao što kažu, iskakati iz paštete. Ljudima bosti oči. Kada oni nama bodu oči turbofolkom i nargilama, možemo i mi njima kistovima, pjesmama, poezijom. Nekim lijepim stvarima", poručio je ovaj mostarac.