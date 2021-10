Mozzartova podrška kulturi, Marko Kusmuk otvorio izložbu u umjetničkoj galeriji BiH

Mladi, višestruko nagrađivani umjetnik objedinio je pedesetak slika koje će u Sarajevu biti izložene do 30. oktobra.

Sponzorstvo Teatar festa Petar Kočić u Narodnom pozorištu RS, pa monodrama glumca Džeka Dimiča u Omladinskom centru Kozarska Dubica, pomoć Gradskom horu Kasiopeja Zenica… Sve su ovo bile važne stanice na društveno odgovornom putu kompanije Mozzart, koja je od početka epidemije uložila mnogo u borbu za opstanak kulture i približavanje umjetnosti građanima.

Ovoga puta stigla je do Umjetničke galerije BiH, gdje je otvorena samostalna izložba akademskog slikara Marka Kusmuka, pod nazivom "Disonanca".

Mladi umjetnik objedinio je pedesetak slika koje su mahom nastale u periodu pandemije korona virusa, a izrazio je veliku zahvalnost Mozzartu na pomoći u realizaciji ovog velikog projekta.

"S obzirom na cijelu situaciju, imao sam dosta vremena da slikam, ali dugo nije bilo prilike da se sve to izloži. Probali smo i sa onlajn izložbama, ali uvijek je bolje ovako uživo. Vidjelo se na otvaranju koliko su ljudi željni kulture. Sve što radim, volim da radim maksimalno profesionalno, od slikanja, do same organizacije događaja, a nekad je teško pronaći podršku i finansirati sve. Zato mi je podrška Mozzarta mnogo značila, a pozivam sve da do kraja mjeseca pogledaju izložbu", poručio je Kusmuk.

Višestruko nagrađivani slikar se rodio i studirao je u Sarajevu, a školovao se i u Rimu i Beogradu. Dobitnik je velikog broja međunarodnih priznanja od kojih je najvažnija Prva nagrada (Zlatni lav) u Veneciji za crtež pod nazivom "Surditas".

"U Sarajevu nisam izlagao čak 11 godina, pa mi je mnogo drago što se to konačno dogodilo. Slike su stigle ovdje pravo sa Splitskog ljeta, a zahvalio bih se i direktoru Umjetničke galerije Straji Krsmanoviću na pozivu", zaključio je Kusmuk.

Ova izložba je bila jedna od aktivnosti povodom 75 godina Galerije.

"Tokom epidemije se posebno pojavila potreba za podrškom kulturnim ustanovima i samim umjetnicima, a zadovoljstvo nam je što smo pomogli jednom mladom i uspješnom akademskom slikaru da predstavi svoja maestralna djela i u Sarajevu", naglasila je Selma Salkanović, rukovodilac Direkcije korporativnih poslova u kompaniji Mozzart.