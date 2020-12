Mural posvećen Bojanu Kljajiću čuva sjećanje na velikog prijatelja

GRADIŠKA - Mural posvećen Bojanu Kljajiću, koji je preminuo u 39. godini, oslikao je umjetnik Renato Rakić u saradnji s prijateljima ispod mosta na rijeci Savi kod graničnog prelaza u Gradišci.

Autor murala Renato Rakić ističe da je Bojan bio gradski dječak koji je stalno boravio na obalama rijeke Save i svojom dobrotom zaslužio da ostane uspomena na njega u vidu jednog ovakvog murala.

"Mural je kao slikarska tehnika veoma zahtjevan i iz tih razloga smo dugo promišljali na koji način da se to izvede i na kojoj lokaciji. Tako da smo prije svega čekali na dozvolu, a kasnije smo išli u proces realizacije s najkvalitetnijim materijalima", rekao je slikar Rakić.

Umjetnik je dodao da je realizacija murala trajala 15 radnih sati, ali da su priprema i idejno rješenje trajali nekoliko mjeseci u dogovoru s anonimnim organizatorima ovog projekta.

"Jedini način da mi sami sačuvamo sjećanje na prijatelja je jedan ovakav mural, kao posveta jednom mladom čovjeku koji ne smije biti zaboravljen", zaključio je Rakić.

Umjetnik je dodao da je ovo jedna dobra priča i dobra namjera rađena od strane prijatelja bez ličnog interesa.

"Organizator akcije izrade murala je želio da ostane anoniman, a ja sam samo radio izvedbeni dio, mada mogu reći da smo svi mi oslikavali njega u jednoj cjelini. Naravno, na poziv ljudi na sličan način mogu da se odazovem i dam svoj doprinos i na drugim idejama", poručio je Rakić.

Organizatori ovog projekta ističu da je Bojan Kljajić bio strastveni ribolovac i pošten momak, koji je prebrzo umro od bolesti srca.

"Stalno je visio na Savi, i svaki put kada bismo nekome pričali o toj lokaciji na Savi, tu bi bio Bojan. On je radio i na brodu i ribario je na ovim obalama. Tako smo odlučili da napravimo ovaj mural. Renato mu je takođe drugar i on je pristao da to uradi, međutim mi smo se dogovorili da ne želimo da pominjemo imena", istakao je organizator ovog projekta.

On je takođe dodao da je veliki značaj iza ovog murala i posvete prijatelju na ovaj način, jer će svi prolaznici vidjeti ko je bio Bojan i gdje je provodio vrijeme.