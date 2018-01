Muzej posvećen najružnijoj umjetnosti na svijetu sadrži 600 radova

BOSTON - Posvećen prikupljanju i čuvanju umjetničkih djela koja su "previše loša da bi bila ignorisana", Muzej loše umjetnosti (MOBA) u Bostonu ima posebne kriterijume kada bira koje će nove radove uključiti u zbirku.

"Treba da imaju ono nešto što ih na ovaj ili onaj način izdvaja od najobičnijih promašaja", kazala je direktorka MOBA Luiz Sako.

Kustos Majkl Frenk redovno pregleda ponude donatora širom svijeta, a sa svojim timom posjećuje i buvljake, zalagaonice i đubrišta kako bi pronašao upečatljiva djela vrijedna MOBA.

Glas o ovom posebnom muzeju toliko se proširio da mu komunalne kompanije javljaju kad na terenu naiđu na naročito loš ulov.

Muzej je s radom počeo 1993. godine, kada je trgovac antikviteta Skot Vilson u smeću pronašao ulje na platnu danas legendarnu "Lucy in the Field with Flowers", varijaciju na pjesmu benda "Beatles" "Lucy in the Sky with Diamonds".

Prijatelji su Vilsona tada podstakli da pokrene kolekciju, koju je u početku pokazivao u svom domu.

Broj posjetilaca je, međutim, stalno rastao, pa je zbirku preselio prvo u podrum jednog pozorišta u Dedhamu, a kada je prostor godinu kasnije dobio novog vlasnika, nezainteresovanog za lošu umjetnost, MOBA se konačno preselila u Boston.

Osim u bioskopu u Somervilu, pridružene galerije rade i u Bruklinu i u Saut Vejmutu.

Kolekcija sadrži više od 600 radova, od kojih je šezdesetak u stalnoj postavci. Svi su originali, a ako se pitate da li je riječ o šali, na zvaničnoj stranici ovog muzeja navodi se sljedeće: "Ova ustanova radi dugo i naporno kako bi izgradila najbolju svjetsku kolekciju loše umjetnosti. Vrlo ozbiljno shvatamo našu misiju. Iskreno, šokiraju nas vaše podrugljive insinuacije".