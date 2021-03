Muzej vintažnih lutaka u Srbiji: Igračke i suveniri koje smo voljeli

Kako su izgledale lutke kojima su se igrale naše bake, kakve su to lutke sa karakterom, koja je razlika među njima u zavisnosti od zemlje iz koje dolaze, ali i gumene lutke iz fabrike "Biserka" iz Hrvatske koje su obilježile djetinjstva širom Jugoslavije - sve je to dio kolekcije umjetnice Olge Lukić, osnivačice Muzeja lutaka, jedinog muzeja vintažnih lutaka u Srbiji.

Muzej sa više od 700 lutaka nalazi se u selu Crepaja u Vojvodini, u Srbiji, a otvoren je prije godinu dana. Kako je Olga Lukić prije Srbije živela u Moskvi, pola kolekcije donijela je iz Rusije.

"Ovo je otvoreno pre tačno godinu dana. Jedini je muzej takve vrste u Srbiji i drago mi je da sada u Srbiji deca i odrasli koji vole lutke, vole umetnost, mogu da dođu da vide kako su nastale lutke još pre sto i dvesta godina. Više od pola kolekcije je doneto iz Moskve. Prošle godine je u Muzeju bilo 600 lutaka, sad već ima više od 700. Jako puno još čeka na moju restauraciju", navela je ona.

Ponovno "oživljavanje" starih lutaka

Kako lutke do nje dolaze različitim putevima, ali i u raznim stanjima, umjetnica im pomaže da opet dobiju svoj nekadašnji sjaj.

"Lutke tražim svuda, na pijacama, na buvljaku, na internetu. Lutke od pre 200 godina do nas su došle u raspadnutom stanju, falile su im ruke, noge, kosa. Ja ih kao akademska slikarka restauriram kompletno. Iz porcelana sastavim deo koji fali, oslikam lice, napravim kosu, radim i filcovanje vune, od toga pravim garderobu, tražim stare materijale od kojih sašijem haljine. Lutku vratim u život, na fabrički nivo od pre 200 godina", dodala je Olga.

Muzej je podijeljen na sektore, pa se tako mogu vidjeti lutke stare 200 godina, sve do onih iz modernog doba, od Francuske, Njemačke, Engleske, Holandije do Rusije i Japana.

Foto: Anadolija

Među njima je i kolekcija iz Hrvatske, iz fabrike igračaka "Biserka Zagreb", čije su igračke imala djeca širom bivše Jugoslavije.

"Muzej je podeljen na sektore, na lutke od pre 200 godina do modernog doba. Uglavnom je to vintage od pre 50 godina, zastupljena je i kolekcija iz Hrvatske, 'Biserka Zagreb', tako da iz celog sveta imam lutke i one su podeljene u sektore, da li je lutka sa karakterom, da li pokretne lutke, po materijalima, po zemljama", objasnila je Olga.

Iako mnogi ljudi misle da je riječ o dječijem muzeju, ovaj muzej je za sve uzraste, a pogotovo za odrasle, jer baš u njemu mogu naći svoju lutku iz djetinjstva.

Olga se u hobi, koji je vremenom postao i posao, zaljubila odmah.

Veliko interesovanje za Muzej

"U Moskvi sam imala salon antikviteta i tamo sam radila restauracije svega, nakita, nešto nameštaja. Jednog dana, pre desetak godina, žena je donela lutku i tada sam se prvi put susrela, kada me je zamolila da je restauriram. To mi je bilo nešto novo, tada sam počela da maštam kako bi moglo da bude i od tada sam se zaljubila u taj posao", kazala je Olga Lukić.

Foto: Anadolija

Mada je otvoren tek prije godinu dana, za Muzej lutaka vlada velika zainteresovanost, ali su sada posjete onemogućene ili otežane zbog virusa korona.

"Jako puno ljudi zovu, imaju svoje lutke, pošalju mi fotografije da im procenim iz kog je perioda. Svi jako čekaju da prođe koronavirus da dođu, jer je vrlo popularno", rekla je.

Umjetnica u Muzeju lutaka jednom godišnje organizuje i izložbe, pa je tako prošlog septembra organizovana izložba šešira koje ručno pravi od merino vune.