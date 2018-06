Nakon 15 godina, otvoren Narodni muzej u Beogradu

Narodni muzej u Beogradu večeras je počeo sa radom nakon 15 godina rekonstrukcije.

Otvaranje Narodnog muzeja upriličeno je na Trgu Republike u Beogradu kao multimedijalni spektakl pod sloganom "Da li se prepoznajemo", u zgradi koja je rekonstruisana, prenosi Radio-televizija Srbije.

Svečanosti su prisustvovali premijer Srbije Ana Brnabić i brojni ministri, predsjedni Narodne skupštine Maja Gojković, ugledne ličnosti iz sfere umjetnosti, kulture i nauke, kao i brojna publika.

U prostorima ove kulturne riznice, čuva se više od 400.000 predmeta, nastalih u širokom vremenskom rasponu - od paleolita do početka 21. vijeka.

Muzej će biti otvoren do sutra do 22.00 časa. Za vikend će Muzej raditi od 10.00 do 22.00 časa, kada će ulaz biti besplatan, a od ponedjeljka će muzej raditi po uobičajenom radnom vremenu.