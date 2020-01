Nepal hoće da privuče turiste statuama jetija

Jeti je mitsko biće svijetu poznato po legendama naroda Nepala. Niko sa sigurnošću ne može da kaže kako jeti izgleda, a pitanje o njegovom postojanju izazvalo je sukob stručnjaka i državnih zvaničnika azijske zemlje.

"Nije u redu. Vlada ne može da radi samo po sopstvenom nahođenju", kaže prolaznica Rešma Šresta i odmahuje glavom pored 210 centimetara visoke statue.

"Da nisam sada vidjela, ne bih znala da tako izgleda jeti", navodi Šesta.

Jeti kao sumo rvač

Statua je samo jedna od stotinu koje čine postavku izložbe. Vlada povodom kampanje "Posjetite Nepal" želi da privuče turiste iz svih krajeva kako bi spoznali čari života na Himalajima. Uskoro će izložba krenuti na turneju širom zemlje, a statue će biti izložene u turističkim mjestima, šoping centrima, aerodromima i pojedinim baznim kampovima na poznatom planinskom vijencu. Plan je da mitska bića "napuste" zemlju i postanu maskote gradova širom svijeta.

Napori turističkih radnika postaju besmisleni zbog čestih polemika o izgledu statua.

"U narodnim pričama jeti je opisan kao veliko biće koje liči na majmuna. Međutim, na izložbi je prikazan kao sumo rvač. Takav izgled ne odgovara opisu koji se nalazi u mitovima naroda sa Himalaja", objašnjava za BBC autor nekoliko knjiga o mitologiji Ram Kumar Pandi. Njegove stavove podržavaju i drugi istoričari umetnosti Nepala.

