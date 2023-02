Nevena Kežić za "Nezavisne": Problemi motiv da se upustim u umjetničko istraživanje

U Velikom izložbenom salonu Banskog dvora večeras u 19 časova biće otvorena izložba grafika "PasIja" autorke Nevene Kežić, dobitnice nagrade Plaketa Banskog dvora za 2022/2023. godinu, koja se dodjeljuje najboljem studentu Smjera za grafiku Studijskog programa likovne umjetnosti Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci.

U razgovoru za "Nezavisne" Kežićeva je govorila o izložbi, problemima koji je motivišu da se upusti u umjetničko istraživanje i planovima za budućnost.

U okviru izložbe biće predstavljeni radovi nastali tokom osnovnih studija Kežićeve, realizovani u tehnikama duboke štampe.

"Izložba je nastala u periodu od 2020. do 2022. godine kao posljedica istraživanja i učenja tokom studiranja. Stvaralački proces je nešto što ne možete da pratite, ne postoji konkretan početak ili kraj stvaralačkog procesa, on je neposredan i podrazumijeva mnogo više od čisto tehničke realizacije. Taj proces teče od impresije, ideje, pristupa materijalu, upoznavanja sa materijalom i na kraju završava u realizaciji. Može se reći da je on mnogo manje proces, a više stanje duha u kom djelujete", kazala je umjetnica iz Banjaluke.

NN: Opus koji ovom prilikom prezentujete obrađuje siže psa. Kako je došlo do ove ideje, šta za Vas znači pas kao živo biće, kakva je veza iza njega i čovjeka?

KEŽIĆ: Siže psa se nametnuo kao neki vid semantičkog znaka unutar introspektivnog narativa. Uloga psa kao teme jeste da bude završna tačka u procesu sublimacije mojih unutrašnjih previranja. Samim tim pas se pojavio neposredno, bez namjere. Ono što je uslovilo izbor ove teme bila je pogodnost same figure koja je meni odgovarala kao crtaču. Linija je glavni akter. Njena vrijednost je temeljna za ritam kompozicije i kao takva uslovljava i boju, koja ima karakter proživljene stvarnosti mene kao autora. Postoje dvije paralele, jedna od njih je pas kao biće, a druga pas kao forma. Pas kao biće za mene predstavlja odanost, vjernost, prijateljstvo, toplinu i generalno nosi pozitivnu notu.

NN: Koje još teme Vas inspirišu, odakle crpite stvaralačku energiju?

KEŽIĆ: Ne postoje teme koje me inspirišu, postoje problemi koji me motivišu da se upustim u umjetničko istraživanje. To mogu biti problemi forme, kompozicije, teksture, dok bi se tema nametnula sama po sebi više kao polje istraživanja nego cilj sam sebi. Stvaralačku energiju ne pronalazim, nju jednostavno nosim i ona raste kroz kontinuirani rad.

NN: Dobitnica ste nagrade Plaketa Banskog Dvora, koliko za Vas nagrade znače, opterećuju li ili su podsticaj za dalji rad?

KEŽIĆ: Nagrade mi znače i naravno da su podsticajne. One su pokazatelj da neko prepoznaje moj rad, što je jako bitno za mladog autora. Smatram da nisu opterećenje, ako mi ne odlučimo da to budu.

NN: Od kada se bavite umjetnošću, kako ste otkrili svoj dar?

KEŽIĆ: Tokom odrastanja imala sam sklonost ka vizuelnom načinu izražavanja kao i dosta mojih vršnjaka. To je bila prirodna potreba, međutim vremenom sam počela da se bavim problemima izraza. Ne mogu govoriti o darovitosti, to je poprilično jedan neodređen pojam, ali mogu govoriti o radu i želji. Upisom na Akademiju jasno sam raščlanila u kom pravcu želim da idem i nakon upoznavanja sa grafikom spoznala ono ka čemu težim i u čemu želim da djelujem.

NN: Kako gledate na kulturnu scenu Republike Srpske i regiona, koliko su promovisani mladi i talentovani umjetnici?

KEŽIĆ: Kulturna scena u Republici Srpskoj je poprilično mlada, ali se polako razvija u lijepom pravcu. Što se tiče podrške mladim umjetnicima, ona je uvijek neohpodna i to bi trebalo da bude jedan kontinuiran proces koji je jako bitan za razvoj društva.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, radite li na nekoj novoj izložbi ili radovima, gdje sebe vidite u narednim godinama?

KEŽIĆ: Trenutno se nalazim na master studijama i u okviru toga radim na novim radovima koji bi trebalo da budu realizovani u visokoj štampi. Ostajem u istoj temi, samo se bavim novim problemima u umjetničkom istraživanju. To je ono čime sam zaokupirana i uživam u procesu. Tokom daljeg rada težila bih ka oslobođenju motiva od zakona fizičke stvarnosti, pri čemu bi njegovo stanje i organizacija unutar kompozicije postali apsolutni motiv. Pored toga planiram i da se posvetim crtežu, nezavisno od grafičkog izraza.