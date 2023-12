Nina Zavila za "Nezavisne": Umetnost ima potencijal da ukaže na probleme

Izložba crteža "Mit o ptici" akademske grafičarke Nine Zavile biće otvorena u Banskom dvoru u Banjaluci sutra sa početkom u 19 časova, a donosi crteže 23 vrste ptica, rađene drvenom olovkom i drvenim bojicama.

Zavila je završila Akademiju umjetnosti Univerziteta u Banjaluci u klasi profesora Zorana Banovića, a trenutno je na master studijama pod mentorstvom profesora Milana Krajnovića. Izlagala je na nekoliko kolektivnih izložbi, a "Mit o ptici" je samostalno izlagala u Galeriji udruženja likovnih umjetnika u Prijedoru, kao i u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima.

Zavila je predsjednica udruženja građana "Artomat" iz Banjaluke, s kojim organizuje "dizajn buvljak" koji nosi naziv "PopArt Market", a koji okuplja lokalne kreativce i umjetnike, među kojima i Zavila izlaže ručno rađeni nakit "Artisan jewlery Kotka".

Više o izložbi, pticama i "PopArt Marketu" govorila je u intervjuu za "Nezavisne".

NN: U Banskom dvoru očekuje nas Vaša izložba "Mit o ptici". Možete li nam detaljnije reći o kakvoj izložbi je riječ?

ZAVILA: Izložba obuhvata 23 crteža ptica rezidentnih za područje BiH, ptica koje su ugrožene, zakonom zaštićene, ali i ptica koje svakodnevno srećemo u prirodi. Stilski ih predstavljam u maniru karakterističnom za ilustrovane enciklopedije, stručne priručnike i popularna edukativna izdanja. Trudim se da ih predstavim što realnije, ali da u svaku od njih diskretno utkam svoj subjektivni doživljaj tih ptica. Želim da istaknem njihovu lepotu i ukažem na to da treba što više da znamo o njima, te da je neophodno čuvati prirodu koja nas sve okružuje, zarad nas samih, ali i budućih pokolenja.

NN: Naziv izložbe je vrlo zanimljiv, da li je izložba nazvana po poemi Miroslava Mike Antića?

ZAVILA: Ne bih išla toliko daleko da kažem da je Antićeva poema "Mit o ptici" uvezana sa ovom izložbom. Čitala sam je dok sam bila u ranoj fazi razvijanja ovog ciklusa i tu su me stihovi koje pominjem u tekstu "Mogu jedino da vas podsetim na neka načela krilatosti. Ostalo je u vama. Prisutno. Vi to znate. Mogu jedino da vas podsetim da ne znate da znate", nekako posebno dotakli. U toj poemi našla sam ključ za čitanje ciklusa na kojem radim.

NN: Zbog čega ste izabrali ptice kao osnovni motiv? Da li je simbolika slobode glavni pokretač?

ZAVILA: Ptice su me oduvek fascinirale, kako izgledom i estetikom koju sa sobom nose, tako i životnim navikama, ritualima udvaranja, pevom, simbolikom koja je duboko ukorenjena u mitologiji, tradiciji, umetnosti, književnosti. Taj let ptica mi ljudi odvajkada snažno povezujemo sa slobodom. U tekstu za izložbu govorim o tome kako ne smemo izneveriti let ptica i time zapravo želim da ukažem na jednostavnu istinu, ne smemo izneveriti sebe, svoju slobodu, te živeti u harmoniji sa prirodom.

NN: Kakve ptice ćemo imati prilike da vidimo i šta je posebnost ovih životinja?

ZAVILA: Na izložbi ćemo imati priliku da vidimo sledeće ptice: vodomar, pupavac, zlatovrana, sojka, plavetna senica, crna roda, vetruška, zimovka, vuga, češljugar, rujnica, crnoglava strnadica, divlji golub, vivak, kobac, seoska lasta, puzgavac, čvorak, modrovoljka, krstokljun, ibis, svraka i drozd modrulj. Sigurna sam da veliki broj ljudi nije ni čuo za neke od ovih ptica, ali verujte, svaka od njih je po nečemu specifična.

NN: Vaši radovi su stilski vrlo zanimljivi, odakle crpite ideje?

ZAVILA: Hvala Vam. Otac mi je još kao maloj devojčici preneo ljubav prema prirodi i životinjama, kroz odrastanje su ta ljubav i fascinacija rasli. Ideje crpim upravo iz prirode koja nas okružuje. Ono što me duboko zabrinjava jeste odnos ljudi prema prirodi koji je krajnje problematičan, jer je rezultat tog odnosa uništavanje čitavih vrsta. To ne može biti dobro i to će nas pre ili posle koštati. To je veoma ozbiljno pitanje na koje želim ukazati, ugroženost ptica je jedan od sigurnih pokazatelja da sa odnosom jednog društva prema prirodi nešto nije u redu. Uverena sam da umetnost ima potencijal da ukaže na probleme kojima smo okruženi, potakne emocije, dijalog i inspiriše delovanje u korist zajednice.

NN: Početni crteži su nastali za "TicaTeku", kakvo iskustvo nosite sa ovog projekta i kako ste odlučili da nastavite sa ovom serijom crteža?

ZAVILA: Saradnja sa Murisom Halilovićem na ovom projektu je specifična i meni veoma draga iz više razloga, a jedan od razloga je taj što sam se ovim projektom vratila korenima svog stvaralaštva, crtežu. Želja za proširenjem liste se javila u ranoj fazi projekta "TicaTeka", samo je bilo pitanje vremena kada će se realizovati.

NN: Publika Vas prepoznaje i po "Kotka" ručno rađenom nakitu, kroz koji se takođe provlači motiv prirode. Na koji način se nadopunjuju ova dva medija?

ZAVILA: Prvenstveno kroz motiv prirode i ptica. U izradi nakita se koristim izvorima iz prirode, a motiv ptice se najduže zadržao u obradi, iako se tokom godina kroz razna istraživanja i način obrade, te formiranje jasne ideje i forme menjao. Nakitom pokušavam ne samo prikazati ptice i njihov let, te njihovu lepotu, već ih i povezati sa tradicijom i mitologijom naših naroda, koristeći razne floralne motive koje možemo videti na narodnim nošnjama, a kojima ukrašavam ptice. I crtež i fimo masa su alati kojima prenosim deo sebe, svojih osećanja i promišljanja, kako o samoj sebi, tako i o svetu koji me okružuje. Svaki potez olovke, svaka povučena linija, kao i svaki komad nakita koji sam dizajnirala i izradila svojim rukama, predstavlja nit koja mene lično spaja sa prirodom, vraća me njoj.

NN: Vi ste i među organizatorima i osnivačima "PopArt Marketa", koji se redovno održava u Banjaluci. Na koji način se mogu podržati ljudi koji stvaraju "primijenjenu umjetnost" i kako da ih učinimo vidljivijim?

ZAVILA: "PopArt Market" je sjajna platforma upravo za ovo što ste spomenuli, a to je - kako učiniti male biznise i kreativce vidljivima. Ne samo da okuplja veoma talentovane dizajnere, umetnike i kreativce, već im pruža priliku da svoju umetnost ili radinost predstave lokalnoj sceni, plasiraju je na tržište, te koncem, prodaju svoj proizvod. Ono što mi kao pojedinci možemo da učinimo jeste da se odupremo "fast fashion" modi, a više pažnje posvetimo upravo malim biznisima koji u svoj rad ulažu veoma mnogo vremena, znanja, istraživanja i čiji kvalitet proizvoda ne može da se meri sa galopirajućom silom "fast fashion" komada koji su neretko zasnovani na lošem kvalitetu, visokim cenama, a o izrabljivanju radnika da i ne govorim. Društvene mreže su sjajan alat i pomagač da upravo ovi kreativni ljudi i biznisi postanu što vidljiviji, tako da - delite, delite, delite.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, možete li nešto da najavite?

ZAVILA: Izbegla bih da odgovorim na ovo pitanje, ne zato što nemam planova, već zbog toga što nisam sigurna kada i kako će se ispuniti.

