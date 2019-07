Njemačka vraća Italiji sliku koju su ukrali nacisti

Njemačka je saopštila da će vratiti Italiji djelo holandskog slikara Jana van Hujsuma koje su nacistički vojnici ukrali tokom Drugog svjetskog rata.

Vlada je navela da će ministri spoljnih poslova Njemačke i Italije, Hajko Mas i Enco Moavero, uskoro otići u Firencu, gdje će slika "Vaza sa cvećem" biti vraćena Galeriji Ufici.

Slika je bila dio kolekcije Palate Piti u Firenci od 1824. godine do izbijanja Drugog svjetskog rata, kada su je ukrali njemački vojnici, a ponovo se pojavila tek poslije ujedinjenja dvije Njemačke 1990. godine.

Za sada nije poznato da li će porodica koja trenutno posjeduje sliku dobiti nadoknadu.

