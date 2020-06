Novi mural Nataše Konjević oduševio stanovnike grada na Savi

Banjalučka umjetnica Nataša Konjević predstavila je novi mural pod nazivom "Dom", koji je uradila na jednoj zgradi u Gradišci i koji je izazvao ogromnu pažnju tamošnje, ali i javnosti cijele Republike Srpske.

Umjetnica ističe da je njen zadatak bio da predstavi ovu opštinu, te je odlučila da naglasak bude na podatku da je Gradiška opština sa najvećim brojem roda u cijeloj zemlji. Osim roda, tu je i savski čamac i rijeka Sava kao prepoznatljivi simbol ovog grada. Konjevićeva dodaje da je ovaj mural bio do sada najveći izazov za nju, jer je oslikavala površinu veću od 150 kvadrata.

"Ovaj mural je uzeo nešto više vremena od uobičajenog. Radila sam na njemu skoro 13 dana, ali su problem bili vremenski uslovi, tako da je bilo dana kad sam mogla da radim samo tri sata, tako da je to bilo desetak dana aktivnog rada", rekla je Konjevićeva.

Umjetnica dodaje da je željela da prenese jasnu poruku kroz rad te da prolaznici već pri prvom pogledu na mural shvate poentu, kao i da ne postoje skrivene poruke u prikazu ovog umjetničkog djela.

"To je meni ključno zato što je to nešto što zaista volim da radim i da kroz vizuelni prikaz donesem neke priče. Smatram da je bitno da se takve stvari generalno čuju, pa tako i ova priča. Mislim da treba da cijenimo prirodu koju imamo i da je čuvamo i to su teme koje su meni bitne, to je cilj mog rada", zaključila je Konjevićeva.

Foto: Predrag Zec

Tokom izrade murala umjetnica se susrela sa brojnim izazovima - od nepovoljnih vremenskih prilika pa do loše podloge za rad, ali iz svih izazova je, kako kaže, mnogo naučila.

"Ovo je najveći mural koji sam radila do sada. Ovo je prvi put da sam radila na dizalici i to je novo iskustvo pošto sam do sada radila na skelama na kojima ne zavisite ni od koga. Možete raditi ujutro, napraviti pauzu, pa nastaviti kasnije. Sami sebi ste organizator, a sa dizalicom je drugačije jer tu postoji osoba koja je zadužena za upravljanje, tako da smo morali i to da uskladimo što se tiče radnog vremena. Izazov je bila i fasada koja je starija pa je bilo teže raditi na takvoj površini, tako da sam naučila i te nove načine pripreme", rekla je Konjevićeva.

Fotografije novog murala u Gradišci su naišle na oduševljenje korisnika društvenih mreža, a umjetnica je u jednoj objavi istakla da je konačno zadovoljna svojim radom. Za "Nezavisne" dodaje da je inače samokritična kada je u pitanju slikarstvo, te da ona ponekad koči stvaranje umjetnosti.

"Koliko god sam uvjerena da je ta samokritičnost dobra stvar, da je to nešto što gura čovjeka naprijed i što nas čini da budemo što bolji, vremenom čovjek shvati da previše bilo čega nije dobro, pa tako i samokritičnosti. To često zna da koči jer se preispitujemo da li je to dobra ideja, da li ste dovoljno dobri, uvijek postoje neka očekivanja koje sami sebi namećemo. Meni je ovaj rad bio poseban i ovo je prvi rad koji me uzeo i fizički jer je bio jako zahtjevan. Kad čovjek pređe tu prepreku, nauči da bolje cijeni svoj rad", zaključila je Konjevićeva.