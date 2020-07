Održana komemoracija slikaru Tihomiru Ilijaševiću

PRIJEDOR - U Prijedoru je danas održana komemoracija povodom smrti slikara Tihomira Ilijaševića, koji je juče iznenada preminuo u 59. godini.

Opraštajući se od umjetnika, gradonačelnika Prijedora Milenko Đakovića rekao je da je Ilijašević ostavio dubok i neizbrisiv trag na kulturno-umjetničkoj sceni ne samo rodnog Prijedora, već i u Beograda i Banjaluke.

"On je, prije svega, bio umjetnik, slikar, i to onaj istinski, beskrajno darovit i zanimljiv i uvijek spreman da to podijeli sa istomišljenicima i svima koji vole i poštuju umjetnički izraz. Svi koji su ga poznavali i provodili vrijeme sa njim znali su koliko je znanja, šarma, elokvencije, kozerije, duhovitosti bilo kod našeg Tihe. A on nije štedio na tome", naveo je Đaković.

Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Prijedor Boris Eremić, koji je bio Ilijaševićev đak, rekao je da je on uvijek bio na prvoj liniji, nikad igrač s klupe, i da je sve što si radio, radio beskompromisno, srčano i šarmantno.

Ilijašević je rođen 1961. godine u Prijedoru gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu završio je 1992. godine.

Od 1988. do 1992. godine radio jekao tehnički organizator, a potom i upravnik kultnog kluba Akademija u Beogradu. U avgustu 1992. godine iz Beograda se vratio u Prijedor da bi bio pripadnik Vojske Republike Srpske.

Godinu dana kasnije učestvovao je u osnivanju Udruženja likovnih i primjenjenih umjetnika Republike Srpske i bio prvi sekretar, a potom i predsjednik ovog udruženja.

Od 1994. do 1997. godine radio kao asistent na Pedagoškoj akademiji u Banjaluci. Od 1999. do 2014. godine vodio je prvu slikarsku školu u Republici Srpskoj "Zapadna Srbija".

Imao je šest samostalnih i više od 70 kolektivnih izložbi, te učestvovao na više od 30 likovnih kolonija. Autor je gotovo 30.000 portreta i portreta-karikatura.

Radio je i kao novinar, karikaturista, kolumnista, a od 2005. godine do danas bio je direktor "Galerije '96" koja je na njegovu inicijativu promijenila ime u Galerija Sreten Stojanović u kojoj se, takođe na njegovu inicijativu, od 2007. godine održava festival crteža i muzike.

Tihomir Ilijašević sahranjen je danas na groblju Sotonice u Malom Palančištu kod Prijedora.