Omiljeni junak pop kulture Garfild slavi 43. rođendan

Narandžasti mačak. Debeo. Lijen i sebičan. Dosađuje se, jede ili spava. Mrzi ponedjeljak. Živi s vlasnikom Džonom i psom Odijem. Milioni ljudi koji su zavoljeli njegov lik i djelo znaju da je riječ o ikoni pop kulture, strip-junaku Garfildu - simpatični mačak slavi 43. rođendan, ali i danas je jednako zabavan kao i 19. juna 1978. godine kada se "rodio" u kuhinji italijanskog restorana, u kojoj je pojeo sve lazanje i makarone.

Nastao iz pera američkog autora Džima Dejvisa, ovaj neobični mačak oduševljava ponajviše sarkastičnim opaskama i dosljednošću u pokušaju da u potpunosti uživa u mačjem životu. A čovjek koji je Garfildu udahnuo život ne trudi se da ga mijenja. Iz svake dlake njegovog krzna izbijaju ironija i sarkazam, te je to i osnova na kojoj Dejvis gradi humor stripa.

Autor

Džim Dejvis rođen je 28. jula 1945. godine u Marionu u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao dječak bio je astmatičar te je zbog toga često morao odmarati. Vrijeme je provodio u krevetu crtajući, te se tako javio njegov interes za strip. Ova ljubav, jednom probuđena, Džima nije napustila ni do danas. Nakon završenog koledža u Indijani radio je ponajprije u lokalnoj agenciji za advertising, a zatim kao pomoćnik crtača Toma Rajana. Takođe, pokušavao je da stvori svog junaka. Bilo ih je nekoliko koji bi se mogli nazvati najviše pokušajima, a prvi zapaženiji bila je stjenica po imenu Gnorm Gnat. Međutim, s njim se Džimu nije posrećilo, a strip je uspio objaviti u samo jednim lokalnim novinama. Mnogi su ga izdavači odbili jer "iako je sve to zabavno, ko još želi čitati strip o stjenici?!". Tada se posvetio proučavanju aktuelnog stripa i zapazio da postoji mnoštvo pasa junaka, a da mačaka gotovo nema. Novi pokušaj je bio evociran i uspomenama iz djetinjstva jer na farmi na kojoj je odrastao njegova porodica je imala mnogo mačaka. Strip je stvoren u kuhinji "Mama Leone's" italijanskog restorana.

"Uzeo sam iz sjećanja sve osobine mačaka, a moja porodica ih je na farmi imala desetine i te karakterne crte pomiješao sam sa crtama mog djeda Džejma Garfilda Dejvisa".

Premijera stripa i nagrade

Strip je premijeru doživio u dnevnom novinskom izdanju 19. juna 1978. godine. Jedan od listova u kojima je izlazio na početku bio je i "Chicago Suntimes". Uprava ovog lista je nakon svega nekoliko mjeseci prekinula s objavljivanjem "Garfilda". Ovakva odluka izazvala je revolt auditorijuma pa je strip ubrzo vraćen na stranice "Chicago Suntimesa", i to je bila prva pohvala Garfilda.

Danas, nakon velikog uspjeha njegovog stripa, Dejvis je dobitnik mnogih nagrada i počasti. Vrijedi spomenuti četiri "Emmy" nagrade koje mu je dodijelila Academy of Television Arts and Sciences za animirane televizijske emisije "Garfield on the Town" (1983), "Garfield in the Rough" (1984), "Garfield's Halloween Adventure" (1985), and "Garfield's Babes & Bullets" (1989), a svaka od 13 epizoda napravljenih za televiziju CBS bila je nominovana za ovu prestižnu nagradu. Dva su mu univerziteta, Ball State University i Purdue University, 1991. godine dodijelila titulu počasnog doktora. Najveća američka strip-asocijacija "National Cartoon Society" dodijelila je Dejvisu 1981. i 1986. godine nagradu za crtača godine. Isto društvo mu je 1985. dodijelilo "Elzie Segar" nagradu za izvanredan doprinos na polju stripa, a 1990. nagradu "Reuben" za najbolji strip godine.

Dejvisov strip, počevši od premijere, izlazi kao dnevni novinski strip. Izlazi u formi kaiša, a nedjeljom i cijele table. U početku je objavljivan u četrdesetak američkih novina, a danas u oko 2.500 dnevnih izdanja širom svijeta. Zadivljuje Dejvisova sposobnost da svakodnevno pronalazi inspiraciju da strip ne izgubi na svojoj humorističnosti, ali on vješto barata upravo svakodnevicom.

Garfild i prijatelji

Garfild mrzi dijetu i vagu koja mu se često ruga, a posjeduje veliku brzinu i energiju kada se radi o hrani. Posebno mu je zadovoljstvo pojesti ručak vlasnika Džona i psa Odija.

Džon je vječni pehista, neuspješan u ljubavi, ali ogledalo ljubavi prema Garfildu, pristojnosti i svih ostalih dobrih osobina koje Garfild nema. Za Garfilda je Džon tu da mu daje hranu, te ga pusti da leži i gleda televiziju.

Razlog zašto Džona djevojke odbijaju je zato što je dosadan i staromodan. Takvog ga i Garfild stalno ismijava, ali u rijetkim ozbiljnim trenucima shvatamo da je on u stvari jako privržen vlasniku i da voli Džona, iako to ne želi priznati.

Odi je žuti pas, sa dugim isplaženim jezikom (kojeg Garfild često veže). Prvi put se u stripu pojavio 8. oktobra 1978. godine, a tada je pripadao Džonovom cimeru koji je otišao iz stripa, ali je Odi ostao. Pas jako voli Garfilda. Ovoga to često iznervira pa na njihovom međusobnom odnosu Dejvis često bazira humorističke momente.

Garfild je mačka koja bi trebalo da lovi miševe, ali je prelijena za njih, te ih ne ometa u uništavanju kuće i odnošenju hrane. Posebno su zanimljive epizode stripa u kojima Džon pokušava natjerati Garfilda da istrijebi miševe iz kuće, koje lijeni mačak rješava na komičan način. Poznati su i Garfildovi nastupi na kućnoj ogradi koji završavaju neslavno, ali on se ne predaje i stalno pokušava ponovo nastupiti. Narandžasti junak takođe ima svoju veliku ljubav - macu Arlen kojoj se neprestano udvara, ali bezuspješno. Ona se prvi put u stripu pojavila 17. decembra 1980. godine i od tada je neizostavni dio Garfildovog života. Ali, nažalost, Arlen nikad nije zavoljela mačka jer on previše voli sebe.

Takođe treba spomenuti i Garfildovog najboljeg prijatelja Pukija - njegovog plišanog medvjedića koji nikada ne govori, ali koji "dobro sluša".

Animirani junak

Garfild je još jedan strip-junak čiji su uspjeh i slavu slijedile brojne ekranizacije u crtanim filmovima. Godine 1988. pokrenut je i serijal crtanih filmova "Garfield and Friends", koji je doživio veliki uspjeh, a lijeni mačak je junak i brojnih kompjuterskih igara.

Sam strip spada u najprodavanije i najviše objavljivane u posljednjoj četvrtini prošlog vijeka. Objavljivan je na više od 25 jezika u više od 70 država svijeta i sa više od 220 miliona ljubitelja koji svaki dan pročitaju novi kaiš Garfildovih avantura. Od svih zbirki kaiša koje je objavila izdavačka kuća "Ballantine Books", čak 33 su bile na "The New York Times Best Sellers" listi, a 11 naslova stiglo je i do prvog mjesta. Za samog Garfilda se još može reći i da je vjerovatno jedan od najprepoznatljivijih i samim tim najkomercijalnijih junaka današnjice, pa ne čudi što je čest motiv razglednica, suvenira, igračaka i reklama.

U Garfildu se sažimaju brojne ljudske slabosti, a šale na njihov račun imponuju milionima ljubitelja ovog strip-junaka i pokazale su se kao sjajan recept za držanje pažnje publike.

