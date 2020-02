Otvaranje izložbe slika "Ispod površine" u utorak

BANJALUKA - Izložba "Ispod površine" Biljane Marjanović, akademske slikarke iz Banjaluke, biće otvorena sutra sa početkom u 19 časova u Malom izložbenom salonu Kulturnog centra Banski dvor.

Po riječima autorke, naziv izložbe je i bukvalan i figurativan. Kako otkriva, radi se o prvobitnim fotografijama napravljenim bukvalno ispod površine vode koje su kasnije prenesene na sliku, a koje imaju i dublje značenje.

"Dakle, obuhvatila sam tu neku bukvalnost koja se na prvi pogled vidi, a tu je još nešto pod navodnim znacima dublje. Na primjer, portreti nisu tipični koje inače umjetnici rade, nego se radi, hajmo reći, o emocijama. Iako slike djeluju veselo i razigrano zbog kolorita koji je dosta jak, tu ima dosta negativnih emocija, a riječ je o strahu, tjeskobi i nekom osjećaju kad se gubi dah ispod površine, te momentu kada izađeš iznad površine i udahneš, tako da postoji i neka nada da će sve negativno kad-tad proći", kazala je Marjanovićeva.

Ona dodaje da naš naknadni pogled na negativne emocije često izaziva osmijeh, a one su nam se u trenutku prisustva činile kao kraj svijeta.

"Poenta je u tome da prihvatimo kako negativne, tako i pozitivne emocije. To je dio našeg života i treba da se nosimo s tim", ističe umjetnica.

Po riječima kustoskinje izložbe Maše Čavić, seriju slika "Ispod površine" čini deset akrila na platnu većih dimenzija koja su nastajala u proteklih nekoliko godina, a koje odlikuju izrazit kolorizam, posvećenost detaljima, ali i složen proces nastajanja.

"Autorka pravi paralelu između onoga što je predstavljeno na platnu i onoga što svaki pojedinac nosi u sebi, a što na površini nije vidljivo. To su misli i emocije koje nerijetko budu pogrešno prepoznate čak i od strane onoga koji ih u sebi nosi, samim tim ostajući nedefinisane i zarobljene ispod površine. Sve to stvara osjećaj gušenja, tjeskobe koja se čini neprolaznom, što navodi pojedinca da pronađe put do površine i udahne vazduh", primjećuje kustoskinja.

Na putu do površine, zaključuje Maša Čavić, autorka izložbe sreće se sa strahom, brigama, ali najviše sa nadom da će tjeskoba koju osjeća dok drži dah nestati sa prvim udahom na površini.

Biljana Marjanović rođena je 1983. godine u Banjaluci, gdje je završila Akademiju likovnih umjetnosti - Smjer grafika. Učesnica je više kolektivnih izložbi kod nas i u inostranstvu. Ovo joj je treća samostalna izložba.