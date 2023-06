Otvorena izložba "Bog i čovjek"

Izložba umjetničkih radova "Bog i čovjek" protojereja Vojislava Bilbije otvorena je u Gradskoj galeriji u Brčkom i trajaće do kraja mjeseca.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić, koji je izložbu proglasio otvorenom, istakao je da je izložba u Brčkom otvorena nakon Banjaluke, te da u protinim radovima svako može potražiti odgovore na suštinska pitanja o odnosu čovjeka i Boga.

Autor izložbe Marko Bilbija rekao je novinarima nakon otvaranja da su izložena protina 66 rada koja su nastala u proteklih 50 godina, te da su rađena različitim tehnikama na različitim materijalima.

"Radovi s jedne strane predstavljaju folklor, a s druge strane sadrže i ono što je duhovno i sakralno. U svima njima prepliće se i jedno i drugo kako bi prikazalo ono što prota vidi kao nešto što čovjeku dolazi od Boga i ono što dolazi od čovjeka iz njegove suštine", istakao je Bilbija.

On je dodao da je na našem govornom području ova izložba posljednji put bila otvorena 1989. godine u beogradskom Muzeju primenjene umetnosti.

"U međuvremenu, prota je svoje radove izlagao u Berlinu, Parizu, Luksemburgu, Amsterdamu i Roterdamu. Glavna njegova djela nastala su nakon te 1989. godine, pa su na ovoj izložbi izloženi i ti radovi, prije svega kivot Svete Anastasije koji se nalazi u Studenici, i kivot Svetog Simeona Mirotočivog iz manastira Hilandar, ali smo našli način da ih izložimo u ovoj postavci", istakao je Bilbija.

Bilbija je dodao da je otvaranje izložbe planirano i u drugim gradovima, u Republici Srpskoj, Srbiji i Grčkoj.

Miloš Subotić, član Konzervativnog kluba Brčko koji je organizator izložbe u saradnji sa Društvom prijatelja manastira Hilandar iz Banjaluke, podsjetio je da je izložba otvorena u okviru manifestacije "Vidovdanski dani".

On je naveo da će do kraja mjeseca, do kada će trajati manifestacija, biti održana predavanja vladike Ilariona, profesora Mila Lompara i akademika Matije Bećkovića, dok će centralni događaj biti Sveta arhijerejska liturgija i litija ulicama grada na Vidovdan 28. juna.

Organizator "Vidovdanskih dana" je Konzervativni klub Brčko u saradnji sa srpskim udruženjima i društvima, a održavaju se pod pokroviteljstvom predsjednika Skupštine distrikta Siniše Milića.