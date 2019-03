Otvorena izložba "Eutopija" Miška Pavlovića: Slike poimanja i značenja istinitosti

BANJALUKA - Izložba "Eutopija" istaknutog srpskog slikara i vizuelnog umjetnika Milivoja - Miška Pavlovića otvorena je u utorak uveče u Velikom izložbenom salonu Kulturnog centra Banski dvor. Okupljenima su se obratili autor izložbe Slobodan Vidović, slikar, te Mladen Matović, direktor Banskog dvora.

"Veoma je komplikovano bilo kome da gostuje u gradu koji pre svega ne poznaje. Ja sam drugi put u Banjaluci i žao mi je što sam tek drugi put ovde. Moji koreni su upravo odavde, tačnije iz Sarajeva i Hercegovine. Odlični ste domaćini i organizacija je odlična, svaki segment ove izložbe je sproveden veoma profesionalno", kazao je Pavlović.

On je istakao da mu je ova izložba značajna jer je shvatio do koje mjere su Srbija i Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, povezane jednim kulturnim podnebljem, koliko imamo zajedničkih i dodirnih tačaka, ne samo geografskih.

"Ja ne bih želeo previše da pričam o izložbi jer je mnogo bolje to uradio profesor Nikola Šuica u tekstu u katalogu izložbe. U dobroj meri odslikava to što sam ja želeo da kažem, to su sve vrlo lični komentari na sve ove stvari koje me muče i koje smatram da su vredne da se zapitamo o tome, a pre svega o tome čemu stremimo", naveo je Pavlović za čije je slike, nastale u drugoj deceniji 21. vijeka, Nikola Šuica zapisao da nadograđuju predmetnu vidljivost. Ujedno, dodao je Šuica, one prenose razlaganje poimanja i značenja istinitosti.

"'Eutopija', termin koji je skovao Žak Barzun u svojoj monumentalnoj vivisekciji pet stotina godina zapadne kulture, odaje nam raspon kojim se sveukupna savremena civilizacijska slika, pa i za Pavlovića, pokazuje kao sazvežđe dovitljivih, odgovornih i idejnih pribežišta rezignacije", riječi su Nikole Šuice.

Vođen njegovim tekstom ispisanim u katalogu izložbe, te uspjehom cjelokupnog dosadašnjeg rada Miška Pavlovića, Mladen Matović je prilikom otvaranja postavke istakao da mu je zadovoljstvo ugostiti takvog umjetnika u Banjaluci.

"Veliko mi je zadovoljstvo što u Velikom izložbenom salonu Banskog dvora imamo priliku da ugostimo umjetnika kao što je Miško Pavlović. Izložba 'Eutopija' predstavlja samo nastavak prakse organizovanja reprezentativnih programskih sadržaja i iz oblasti likovne umjetnosti, a sa ovog mjesta možemo vam obećati da će se to intenzivirati nakon što se završi sanacija koja je u toku", naveo je Matović.

Djela Milivoja - Miška Pavlovića izlagana su u galerijskim prostorima širom Evrope, a posebno je zanimljivo njegovo djelovanje u umjetničkoj grupi "Topiary Art Trust", čiji je pokretač i član. Poznat kao umjetnik koji se bavi stvaralaštvom u različitim medijima, od slikarstva, skulpture do grafike i videa, Pavlović je do sada imao tridesetak samostalnih i preko 200 grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu.