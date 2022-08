Otvorena izložba "Mitropoliti dabrobosanski"

U Narodnoj biblioteci "Branko Čučak", u okviru svečanosti povodom Dana i krsne slave opštine Han Pijesak - Svetog velikomučenika Pantelejmona, otvorena je izložba "Mitropoliti dabrobosanski" autora Radovana Pilipovića, direktora Arhiva Srpske pravoslavne crkve u Beogradu.

Pilipović je rekao novinarima da Arhiv tradicionalno sarađuje sa Mitropolijom dabrobosanskom i da u okviru te saradnje sa Narodnom bibliotekom na Han Pijesku pokušava da predstavi kulturno nasljeđe koje je duhovno utkano u identitet srpskog naroda.

On je istakao da su za ovu godinu izabrali da predstave istorijske i one reprezentativne portrete mitropolita koji su sačuvani, a koji govore o Mitropoliji dabrobosanskoj.

"U pitanju je 14 arhijereja o kojima imamo sačuvane dokumentarne izvore, odnosno vizuelni prikaz njihovog izgleda, tako da to pokriva istoriju Mitropolije od Pećke patrijaršije, preko uprave Carigradske patrijaršije do austrougarskog razdoblja i savremenog doba", naveo je Pilipović.

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom izrazio je zadovoljstvo što je na Han Pijesku upriličena ovako važna izložba, te prisutne upoznao o istoriji nastanka Mitropolije dabrobosanske.

Mitropolit Hrizostom napomenuo je da je naziv dabrobosanska nastao kombinovanjem pridjeva dabarski, prema imenu područja Dabar kako se u srednjovjekovnoj Srbiji nazivalo područe današnjih opština Prijepolje, Rudo i Višegrad, dodavši da je sjedište Mitropolije bilo u manastiru Svetog Nikole u Banji kod Priboja.

"Istorijskim okolnostima nastalim padom srpske države, te širenjem eparhije Dabarske širom Bosne do Save i Une, pa čak i do Banije i Korduna, došlo je do spajanja dvije eparhije u dabrobosansku", rekao je mitropolit Hrizostom.

Mitropolit Hrizostom istakao je da je od 1992. godine dio te mitropolije odvojen i da je osnovana Eparhija mileševska, ali da Mitropolija dabrobosanska i dalje u svom nazivu nosi istorijsku činjenicu o Srpskoj pravoslavnoj crkvi na ovim prostorima.

Govoreći o svojim prethodnicima, mitropolit dabrobosanski je istakao da su to bile duhovne, moralne i nacionalne veličine, ističući da je svaki od njih, na svoj način i u svoje vrijeme, mnogo učinio za Srpsku pravoslavnu crkvu i svoj narod.

"Apelujem na sva vas da se zajedno založite za napredak Han Pijeska u stvaranju novih vrijednosti za šta treba puno raditi i radujemo se da ova izložba doprinosi tome", istakao je mitropolit Hrizostom.

Direkor Narodne biblioteke Ozrenka Đurić Radulović rekla je novinarima da je izložba upriličena povodom Svetog velikomučenika Pantelejmona - krsne slave crkve posvećene ovom svetitelju i opštine Han Pijesak zato što su duhovni pastiri, mitropoliti Srpske pravoslavne crkve održali nacionalnu i kulturnu svijest svog naroda.

"Naši mitropoliti i časni oci znali su kako da svoje stado očuvaju na pravoslavnom putu, znajući kuda idu i čemu uče svoj narod", naglasila je Radulovićeva, dodajući da Mitropolija dabrobosanska osam vijekova svijetli na ovim prostorima.

Ona je rekla da je iz ugla bibliotekara posebno važna izdavačka djelatnost Mitropolije, te da su začeci izdavalaštva u Mitropoliji dabrobosanskoj bili listovi "Istočnik", "Bratstvo" i "Novi istočnik" - najčitanija i jedina crkvena štampa u BiH od 1887. do 1941. godine.

Izložbu "Mitropoliti dabrobosanki" posjetioci mogu pogledati u Biblioteci svakog radnog dana do 15. avgusta, nakon čega će biti poklonjena Crkvi Svetog Pantelejmona na Han Pijesku.